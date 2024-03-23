Главные IT-регионы Казахстана назвали аналитики

За январь–декабрь 2023 года объем услуг, оказанных в сфере компьютерного программирования, а также консультационных и прочих сопутствующих услуг, составил 1,1 трлн тенге, на 41,1% больше в стоимостном выражении, чем годом ранее, передает агентство Kazinform со ссылкой на Finprom.

Наибольший объем услуг в секторе пришелся непосредственно на разработку программного обеспечения: 599 млрд тенге, сразу на 60,3% больше в деньгах, чем годом ранее.

Далее идут консультационные и практические услуги в области информационных технологий (79,2 млрд тенге, годовой рост — в 2,5 раза) и сопровождение программного обеспечения (72 млрд тенге, плюс 86,7%).

В региональном разрезе больше всего услуг в IT-секторе оказали в Алматы: на сумму 579,3 млрд тенге, на 52,2% больше, чем годом ранее.

На второй строчке расположилась Астана: 402,5 млрд тенге, плюс 25,2% за год. Далее с заметным отрывом идут Карагандинская (17,3 млрд тенге, плюс 0,7%), Западно-Казахстанская (16 млрд тенге, годовой рост в 3,8 раза) и Костанайская (11,4 млрд тенге, плюс 78,7%) области.

Меньше всего услуг в секторе оказано в Улытауской (192,1 млн тенге), Туркестанской (542,1 млн тенге) и Жетысуской (1,2 млрд тенге) областях.