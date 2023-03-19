Главная звезда сборной Казахстана по боксу не оставила шансов первой сопернице на ЧМ-2023

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Казахстанская боксерша Алуа Балкибекова провела свой стартовый бой на женском чемпионате мира-2023 по боксу в Нью-Дели (Индия), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

На стадии 1/16 финала весовой категории до 48 килограммов лидеру женской сборной Казахстана противостояла Кей Ван Чи Вай из Сингапура. Итогом поединка стала убедительная победа Балкибековой единогласным судейским решением (5:0).

Добавим, что Алуа Балкибекова является серебряной призеркой чемпионата мира-2022 и чемпионкой Азии-2022.

Женская сборная Казахстана по боксу выступает на мировом первенстве в Индии в следующем составе: Алуа Балкибекова (48 кг), Назым Кызайбай (50 кг), Жазира Уракбаева (52 кг), Жайна Шекербекова (54 кг), Карина Ибрагимова (57 кг), Римма Волосенко (60 кг), Аида Абикеева (63 кг), Надежда Рябец (66 кг), Мадина Нуршаева (70 кг), Валентина Хальзова (75 кг), Фариза Шолтай (81 кг), Ляззат Кунгейбаева (+81 кг).