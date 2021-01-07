Главная рождественская литургия прошла в Вознесенском кафедральном соборе Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – В Вознесенском кафедральном соборе Алматы прошла главная рождественская литургия, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Праздничная литургия прошла в ночь с 6 на 7 января. Ее провел глава православной церкви Казахстана митрополит Астанайский и Казахстанский Александр.

Несмотря на эпидемиологическую ситуацию, верующим в новом году разрешили прийти в храмы.

В честь праздника в Вознесенском кафедральном соборе Алматы собрались сотни верующих. Прихожан расставили подальше друг от друга. На полу храма появилась специальная разметка. Однако из-за ограничений на божественную литургию смогли попасть не все желающие.

Наполняемость собора и соблюдение дистанции контролировали сами священнослужители. Прихожане молились в масках.

В соборе из букета белых цветов украсили алтарь. Установили рождественские ели и главный символ праздника - вертеп.

В Вознесенском кафедральном соборе Алматы праздничные богослужения пройдут также 7 января в 7, 9 и 17 часов.

Кроме того, 7 января, в праздник Рождества, на телеканале «Алматы» состоится показ фильма о Вознесенском кафедральном соборе «Храм на склонах Алатау», созданного телестудией Митрополичьего округа «Семиречье» под руководством заслуженного работника культуры Виктории Посадневой.

После показа на телевидении каждый желающий сможет увидеть эту документальную ленту на официальном сайте Митрополичьего округа.