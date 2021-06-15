Главная наша задача - «услышать» жителей и научить этому акимов - Кайрат Султанов

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - Прямые выборы акимов сельских округов повысят доверие к государству. Так считает председатель ОИП и ЮЛ «Туристская Ассоциация Акмолинской области», депутат областного маслихата Кайрат Султанов. Своим мнением он поделился с корреспондентом МИА «Казинформ».

Как отмечает спикер, в текущем году Глава Государства подписал поправки в один из самых важных законов – «О выборах в Казахстане», предусматривающие проведение прямых выборов акимов сельских округов. Если раньше акимы избирались вышестоящими малихатами, то теперь появилась возможность выбирать своего руководителя поселка.

«Выборность акимов городов районного подчинения, сельских округов, сел и поселков, не входящих в состав сельских округов, обеспечила поступательный переход к новой модели местного самоуправления. При расширении финансовой и экономической самостоятельности нижнего уровня управления в решении вопросов местного значения встает задача контроля над качеством осуществления акимами своих полномочий. Таким образом, выборность акимов указанного уровня позволяет усилить общественный контроль над деятельностью представителей местных органов власти, которые станут подотчетны перед своими избирателями», - считает К. Султанов.

По словам спикера, необходимо понимать, что строительство новой модели местного самоуправления является поэтапным и последовательным процессом и должно отвечать требованиям времени и общественности.

«По моему мнению, данный закон самый социальный, потому что позволит повысить интерес общества к политической жизни на селе, а также усилит ответственность перед гражданами, а как следствие – повысится и статус избираемого. А жители, в свою очередь, смогут контролировать деятельность местного исполнительного органа», - отмечает собеседник.

Акимы на местах – это первые представители от лица Президента. И главная их задача – повысить доверие государственной власти. В этом К. Султанов убежден.

«Сейчас имеются такие факты, когда акимы работают в одном населенном пункте, а живут - в другом, что вызывает недоверие у народа. Прямые выборы смогут полностью исключить такие случаи, ведь выдвиженец будет жить там же, где и работать. Сегодня мы становимся свидетелями того, как «революционные» государственные программы – «Ауыл ел бесігі», «Дорожная карта занятости» на глазах меняют облик населенных пунктов, тем самым улучшается жизнь сельчан. Проводятся капитальные ремонты школ, клубов, медицинских пунктов, дорог и скверов. Только в прошлом году по программе «Дорожная карта занятости» в Акмолинской области реализовалось порядка 400 проектов. Открываются новые рабочие места. Кроме того, одним из действенных инструментов развития села стал четвертый уровень бюджета, в рамках которого жители сами могут регулировать доходы и расходы. В целом, жизнь на селе становится лучше. Главная наша задача - «услышать» жителей и научить этому акимов», - резюмировал К. Султанов.