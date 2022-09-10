Главная мечеть Казахстана: в чем ее уникальность

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В столице Казахстана 12 августа этого года открылась новая мечеть, которая входит в число 10 крупнейших мечетей мира. Этот духовный храм сразу же привлек внимание жителей и гостей столицы своими размерами, величием и красотой. Мечеть явлется самой большой и главной в Казахстане. В преддверии VII Съезда лидеров традиционных и мировых религий, который пройдет 14-15 сентября в республике, предлагаем вниманию читателей фоторепортаж, в котором будут отражены основные характеристики и особенности главной республиканской мечети города Нур-Султан.

Новая мечеть была построена в течение трех лет по инициативе Первого Президента Республики Казахстан-Елбасы Нурсултана Назарбаева.

Площадь земельного участка, на котором расположена мечеть, составляет 10 га. Общая площадь здания - 68 062 кв. м. Высота большого купола 83,2 м, диаметр 62 м. Мечеть имеет четыре минарета, их высота составляет 130 м.

Кроме того, в подземном этаже расположены банкетный зал на 440 мест, закрытая автостоянка на 405 мест, вестибюль, уборная, место технических и ритуальных служб, место жертвоприношения и другие помещения.

На первом и втором этажах помимо мест для молитвы расположены учебные классы, конференц-зал, зал для бракосочетаний, читальный зал Корана, телестудия, офисы, служебные помещения, магазины, музей и технические помещения.

Общая вместимость мечети составляет 235 тыс. человек. Такое количество людей может стоять в рядах и молиться одновременно.

Отметим, что около 200 тыс. человек могут раположиться на открытом месте здания, а 30 тыс. человек в районе подиума и сцены; 170 тысяч человек могут молиться одновременно во дворе мечети. Внутри мечети одновременно могут молиться 35 тысяч человек: 30 тыс. человек на месте, предназначенном для мужчин и 5 тыс. человек на месте, предназначенном для женщин.

По вместимости главная мечеть столицы входит в 10 крупнейших мечетей мира.

Для сравнения на сегодняшний день самыми большими мечетями по вместимости являются:

1. Мечеть Харам (Мекка, 638 г.) (2 млн человек);

2. Мечеть Набави (Мадина, 622г.) (1 млн чел.);

3. Мечеть Имама Ризы (Иран, Мешхед, 818 г.) (700 тыс. чел.);

4. Мечеть Шах Фейсал (Пакистан, Исламабад, 1986 г.) (300 тыс. чел.);

5. Мечеть Аль-Акса (Палестина) (250 тыс. чел.);

6. Мечеть Независимости (Индонезия, Джакарта, 1978 г.) (200 тыс. чел.);

7. Алжирская мечеть (Алжир, 2019 г.) (120 тыс. чел.);

8. Мечеть Хасана II (Марокко, Касабланка, 1993 г.) (105 тыс. чел.);

9. Королевская мечеть (Пакистан, Лахор, 1678 г.) (100 тыс. чел.);

10. Мечеть Джамиг (Индия, Дели, 1656 г.) (85 тыс. чел.);

11. Мечеть Чамлыджа (Турция, Стамбул, 2019 г.) (65 тыс. чел.);

12. Мечеть Салих (Йемен, 2008 г.) (45 тыс. чел.);

13. Мечеть шейха Зайда джамиг (ОАЭ, Абу-Даби, 2007 г.) (40 тыс. чел.);

14. Мечеть Байтул Мукаррам (Бангладеш, Дакка, 1960 г.) (30 тыс. чел.).

(источник: https://ar.wikipedia.org)

Входная дверь мечети считается одной из самых высоких деревянных дверей в мире. Она изготовлена вручную из твердой древесины ироко, произрастающей в тропической Африке. Ее высота 12,40 м, вес - 1,5 тонны.

Все двери мечети украшены казахским национальным арнаментом и узорами.

Высота внутренних стеклянных дверей мечети составляет 12 м, вес - 1,5 тонны. Эти двери изготовлены ​​из стекла с красочным орнаментом.

Кроме того, мечеть имеет четыре минарета, высота которых составляет 130 м. Башня мечети состоит из пяти частей. Она представляет пять столпов ислама (вера, молитва, пост, закят и паломничество). Башня левого крыла называется «Туристическая». Посетители могут на нее подняться по лифту и оттуда полюбоваться видами столицы.

Длина мозаичной стены со стороны Киблы составляет 100 м, а высота – 22,4 м. Мозаика на стене украшена 25 миллионами стекл различных цветов. Каждый кусочек мозаики ручной работы и установлен на отдельную панель. Кроме того, на панели высечено 99 имен Всевышнего Аллаха.

Центральная люстра, висящая в большом зале мечети, изготовлена из хрусталя и считается одной из самых больших люстр в мире. Ее диаметр 27 м, вес составляет 20 тонн. Она также выполнена из хрустальных панелей разного размера. Большая люстра изготовлена ​​из 1 360 890 хрусталей. Кроме того, по четырем углам мечети расположены еще четыре люстры диаметром 8 м.

Общая площадь мечети составляет 68 062 кв. м. Его большой зал и женская молитвенная зона полностью покрыты коврами. Это самый большой ковер ручной работы в мире. Его общая площадь составляет 15 525 кв. м. Вес - 4700 г/м2. Толщина - 15 мм. Ковер соткан в Новой Зеландии из чистой (100%) шерсти. Диаметр медальона в середине ковра 70 м. Он также считается самым большим ковровым медальоном в мире. Узоры ковра украшены казахским орнаментом.

Стены мечети и внутренняя часть купола украшены красочной резьбой, узорами, стихами из Корана, именами Бога, молитвами. В основном использованы казахские узоры.

Арабскую каллиграфию изготовил казахский каллиграф Асылбек Байузакулы, выпускник университета «Нур-Мубарак», который брал уроки у всемирно известных каллиграфов.

Под мечетью построен специальный туннель. Городские автобусы доставляют пассажиров от подземной станции до мечети. Это сокращает путь посетителей к мечети и считается безопасным в случае непогоды (дождь, мороз, гроза). Жители города могут добраться до мечети на общественном транспорте.

В мечети имеется столовая на 440 мест, где проводятся поминальные трапезы, благотворительные акции.

В подвале мечети находится крытая автостоянка на 405 мест. Подняться с парковки на верхний этаж можно на эскалаторе или лифте. Это очень удобно для посетителей духовного храма в сильные зимние морозы.

Мечеть после открытия стала одним из самых посещаемых мест горожанами и гостями столицы, многие посетители выкладывют фото в социальных сетях.

Ранее сообщалось, что в столице открылась новая мечеть. В торжественной церемонии открытия принял участие Первый Президент РК-Елбасы Нурсултан Назарбаев.