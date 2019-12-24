Главная казахстанская елка в Нур-Султане на девятом месте в рейтинге самых высоких елок СНГ

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Аналитическое агентство ТурСтат представило рейтинг самых высоких главных новогодних елок столиц стран СНГ на Новый год-2020, передает МИА «Казинформ».

Рейтинг составлен по результатам исследований высоты главных елок столиц стран СНГ.

В первую десятку самых высоких новогодних елок в СНГ вошли елки в городах Ашхабад (40 метров), Ереван (37 м), Ташкент (36 м), Баку (34 м), Минск (30 м), Душанбе (29 м), Москва (27 м), Бишкек (27 м), Нур-Султан (25 м) и Кишинев (20 м).

Главная елка Казахстана в Нур-Султане высотой 25 метров на территории выставки ЭКСПО-2017 была торжественно зажжена 20 декабря.

Главную елку Алматы высотой 20 метров на площади «Астана» зажгли 19 декабря.

Отметим, главная елка России высотой 27 метров на Соборной площади Кремля в Москве - это единственная живая главная новогодняя елка в столицах стран СНГ.

Тем временем Министерство экологии, геологии и природных ресурсов РК призвало казахстанцев отказаться от живых елок и объявило новогодний челлендж «Эко-шырша».

В рамках акции в Нур-Султане изготовили елку из 250 пластиковых бутылок. Украшали новогоднюю красавицу поделками из вторсырья, сделанными руками малышей и школьных экоактивистов.