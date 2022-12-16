Главная ценность - профессиональные кадры

16 Декабря 2022, 18:57

В профессии дорожника бумажной волокиты минимум. С раннего утра производится сбор информации со всех дорожно-эксплуатационных пунктов (ДЭП). Это ситуация на дорогах, метеосводка, готовность техники и бригад. После чего все данные обрабатываются совместно с мастерами и принимается решение по тем или иным работам. Вся информация фиксируется в журналах и передается в диспетчерскую службу.

«Зимой борьба со снегом на проезжей части, обочинах, автопавильонах, площадках отдыха. Проводим устройство препятствий на снегозаносимых участках, снегозащитных траншей, установку снегозащитных щитов и прочее. Оказываем различную помощь пользователям дорог: буксировку, мелкий ремонт транспорта. По необходимости размещаем водителей и пассажиров в пункте обогрева», - рассказывает начальник ДЭУ-67 Вадим Бикин о рабочих буднях.

Вадим сетует на то, что зачастую водители отправляются в дорогу невзирая на штормовое предупреждение или на предписание по ограничению движения, что в свою очередь мешает дорожным рабочим вовремя очистить дорогу и обеспечить проезд.

«В связи с этим хотел бы обратиться к пользователям дорог с призывом соблюдать правила дорожного движения и предписание по ограничению движения на трассах», - отметил начальник ДЭУ-67.

Вадим Бикин, можно сказать, начинал с самых низов и достиг многого на этом поприще. Пришел в ДЭУ обычным дорожным рабочим. Затем трудился кочегаром, водителем. Потом пошёл учиться в Северо-Казахстанский университет. После окончания в 2004 году вернулся в ДЭУ на должность механика 1-ой категории. Так проработал 15 лет. А уже с 1 февраля 2019 года был назначен начальником ДЭУ-67 и по настоящий момент трудится в этой должности.

«Моя мама руководила этим ДЭУ со дня основания Казахавтодора с 2000 по 2012 год и ушла на заслуженный отдых. Она и привила мне любовь к этой профессии. Я всегда мечтал пойти по стопам матери. Ведь профессия дорожника очень благородная. Я поставил цель и шел к ней», - рассказал он.

От слаженной работы ДЭУ-67 зависят основные экономические и стратегически важные объекты всей страны. Так как СКО граничит с Российской Федерацией, регион имеет 2 пограничных пропускных пункта - Жанажол и Курган. Дорога, ведущая от пункта, имеет большую интенсивность, ежедневно по ней проезжают сотни единиц легкового, грузового и пассажирского транспорта из разных стран мира. Их безопасность и комфорт на дороге - в руках дорожников региона.

«На сегодняшний день на содержании у нас 314 км. Это такие направления, как «Курган-Петропавловск», «Петропавловск-Тюмень», 2 приграничных пункта пропуска: Жанажол и Кызылжар. В коллективе у нас трудятся 52 человека. Это мастера, механики, ведущие специалисты, каждый выполняет свою работу, знает, что от них зависит производство. Мастера своего дела, большие профессионалы, работают на совесть автогрейдеристы, трактористы, водители. У всех большой опыт, помноженный на годы. Поэтому очень приятно и легко вместе работать с такими профессионалами своего дела! Да и вообще, если на чистоту - все зависит от человека, от его отношения к работе», - сказал Вадим Бикин.

Профессия дорожника – очень трудоёмкая и требует сильного характера. Придя простым рабочим, будучи целеустремленным, вы обязательно подниметесь по карьерной лестнице. И сегодняшний наш герой - прямое тому доказательство.