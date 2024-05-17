Главы МИД Балтии и Исландии выразили поддержку евроинтеграции Грузии

Министры иностранных дел Литвы, Латвии, Эстонии и Исландии в среду в ходе совместной пресс-конференции с президентом Грузии Саломе Зурабишвили выразили поддержку евроинтеграции Грузии, передает собственный корреспондент агентства Kazinform.

Выступавшие на конференции сделали совместные заявления относительно принятия законопроекта об «иностранных агентах».

— 80-85% нашего общества поддерживает европейское будущее. Правительство не учло волю народа и советы международных партнеров и приняло решение в одностороннем порядке. Этим решением Грузия отклонилась от пути в ЕС, половину которого она уже прошла, — заявила Саломе Зурабишвили.

— Первая цель нашего приезда сюда — выразить поддержку и солидарность всем, кто борется за демократический и европейский выбор Грузии, за европейское будущее Грузии. Вторая цель — дать очень четкий сигнал представителям правящей партии как в Парламенте, так и в правительстве, о рисках и тяжелых последствиях, с которыми Грузия столкнется, если они продолжат идти этим очень опасным курсом, — сказал глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис.

В своем выступлении глава МИД Эстонии Маргус Цахкна заявил, что его страна заботится о Грузии как исторически, так и сегодня.

— Мы поддерживаем грузинские реформы на протяжении десятилетий. Мы разделяем мнение Грузии о том, что лучшей гарантией демократической и процветающей Грузии является вступление в Евросоюз, — сказал министр.

По словам эстонского дипломата, закон об «иностранных агентах» нарушает права человека, гражданские свободы. В случае нарушения прав человека, репрессий Евросоюз обычно вводит санкции.

Министр иностранных дел Исландии Тоурдис Кольбрун Рейкфьорд Гильфадоуттир заявила, что прибыла выразить солидарность с евроатлантическими устремлениями Грузии.

— Свобода, права человека, ценности демократии и верховенства закона — это не цена вступления в евроатлантическое сообщество, а вполне конкретный ключ к росту процветания и мира, — заявил министр.

В заключение министр иностранных дел Латвии Байба Браже сказала, что они приехали не для того, чтобы стать частью внутриполитического процесса Грузии.

— Мы, как страны Балтии и как скандинавско-балтийская группа, вложили огромные политические, финансовые средства и другой капитал, чтобы поддержать цель Грузии за столом переговоров ЕС и НАТО. Вступление в Евросоюз требует очень практических шагов со стороны страны, чтобы привести в соответствие свою правовую, судебную, правоохранительную систему и многие другие европейские стандарты. Так что в тех посланиях, которые у нас есть, нет ничего антигрузинского, ничего антигосударственного, — объяснила министр.

Напомним, что 15 мая в Грузию прибыли министры иностранных дел Латвии, Литвы, Эстонии и Исландии. Дне ранее парламент Грузии на третьем и окончательном чтении принял законопроект «О прозрачности иностранного влияния», который поддержали 84 депутата, 30 проголосовали против.