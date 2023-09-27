Главы генштабов стран ЦА и США обсудили безопасность в регионе

Начальники генштабов Казахстана, Узбекистана, США, Пакистана, Туркменистана, Кыргызстана и Таджикистана обсудили в Ташкенте вопросы региональной безопасности и борьбы с терроризмом, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Газета.uz.

Во Дворце международных форумов «Узбекистан» в Ташкенте прошла конференция начальников генеральных штабов стран Центральной и Южной Азии. В ней приняли участие делегации министерств обороны Казахстана, Узбекистана, США, Пакистана, Туркменистана, Кыргызстана и Таджикистана.

Конференцию открыли министр обороны Узбекистана Баходир Курбанов и глава Центрального командования Вооруженных сил США Майкл Курилла.

В рамках конференции обсуждались такие вопросы, как региональная безопасность и стабильность, борьба с терроризмом и гуманитарная помощь.