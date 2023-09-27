РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    16:12, 27 Сентябрь 2023 | GMT +6

    Главы генштабов стран ЦА и США обсудили безопасность в регионе

    США, Центральная Азия, Южная Азия
    Фото: пресс-служба Минобороны Узбекистана

    Начальники генштабов Казахстана, Узбекистана, США, Пакистана, Туркменистана, Кыргызстана и Таджикистана обсудили в Ташкенте вопросы региональной безопасности и борьбы с терроризмом, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Газета.uz. 

    Во Дворце международных форумов «Узбекистан» в Ташкенте прошла конференция начальников генеральных штабов стран Центральной и Южной Азии. В ней приняли участие делегации министерств обороны Казахстана, Узбекистана, США, Пакистана, Туркменистана, Кыргызстана и Таджикистана.

    Конференцию открыли министр обороны Узбекистана Баходир Курбанов и глава Центрального командования Вооруженных сил США Майкл Курилла.

    В рамках конференции обсуждались такие вопросы, как региональная безопасность и стабильность, борьба с терроризмом и гуманитарная помощь.

    Теги:
    Центральная Азия Международные отношения Узбекистан Азия Безопасность Международная деятельность РК Политика США
    Автор
    Сафаргалиева Малика
    Сейчас читают
    01:12, 30 Сентябрь 2023
    В Жетысу установили памятник Бикен Римовой
    00:35, 30 Сентябрь 2023
    11 граждан Афганистана задержаны в Уральске
    00:12, 30 Сентябрь 2023
    Соцвыплаты и пособия: какие меры поддержки оказываются нуждающимся в Алматы
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!