Главы делегаций ТюркПА посетили Национальный космический центр в Астане

В преддверии ХІV заседания Парламентской Ассамблеи Тюркских государств Председатель Мажилиса Парламента Казахстана Ерлан Кошанов, Председатель Милли Меджлиса Азербайджанской Республики Сагиба Гафарова, Торага Жогорку Кенеша Кыргызской Республики Нурланбек Тургунбек уулу, Председатель Законодательной палаты Олий Мажлиса Республики Узбекистан Нуриддин Исмоилов и Председатель Парламента Турецкой Республики Северного Кипра Зия Озтюрклер посетили Национальный космический центр АО «НК «Қазақстан Ғарыш Сапары».

Министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Жаслан Мадиев и руководство Центра продемонстрировали гостям работу сборочно-испытательного комплекса космических аппаратов и рассказали о перспективах аэрокосмической отрасли в Казахстане. Единственный в своем роде в Центральной Азии комплекс создан для сборки, предполетной подготовки и полного цикла тестирования космических аппаратов весом от 100 кг до 6 тонн. На базе Центра казахстанскими специалистами с использованием высокоточного оборудования производятся компоненты космических аппаратов и комплектующие для других отраслей, в том числе на экспорт.

Фото: Мәжіліс

Спикерам парламентов продемонстрировали макет научного спутника KazSTSat, разработанный совместно с британской компанией. Первый спутник такого типа был запущен в 2018 году. Он успешно осуществляет космический мониторинг, эффективно решая задачи сельхозназначения, охраны и рационального использования водных ресурсов, в сфере ЧС, прогнозирования природных катаклизмов и других. В настоящее время ведется работа по созданию группировки из 5 спутников. Все работы планируется завершить к 2028 году.

Достигнуты договоренности по разработке спутников по типу KazSTSat для Монголии и Конго. В дальнейшем будет обеспечен обмен информацией между этими и отечественными спутниками, что позволит создать международную спутниковую группировку и повысить эффективность космического мониторинга.

Также гостям были презентованы наработки по созданию научного космического аппарата нанокласса OTS-Sat. Это совместный проект стран-участниц Организации тюркских государств. В настоящее время завершено проектирование аппарата и его подсистем, ведется закуп компонентов и сборка подсистем, завершены создание и испытания оптической полезной нагрузки.

Фото: Мәжіліс

Кроме того, космонавт, Народный герой Казахстана Айдын Аимбетов рассказал главам парламентов о космическом ракетном комплексе «Байтерек», который создается совместно с Россией на космодроме «Байконур». Он позволит Казахстану сформировать полноценную космическую отрасль с эффективной коммерческой структурой – от разработки и производства космических аппаратов до их запусков. Первый испытательный пуск запланирован уже на конец текущего года. На космодроме «Байконур» реализуются также другие совместные инициативы – организация космического туризма, создание инфраструктуры для стартапов, научных и промышленных проектов в космосе.

11-12 июня в Астане проходит XIV пленарное заседание ТюркПА, посвященное роли парламентской дипломатии. На повестке заседания вопросы укрепления сотрудничества между странами-членами парламентской организации в торгово-экономической, культурно-гуманитарной сферах, а также в направлениях цифровизации, науки, экологии и здравоохранения.