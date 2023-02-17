Главе МИД Турции от лица Казахстана были выражены соболезнования

ГАЗИАНТЕП. КАЗИНФОРМ – Главе турецкого МИД Мевлюту Чавушолгу от лица руководства Казахстана и казахстанского народа были высказаны слова соболезнования в связи с землетрясением в Турции, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

Посол Казахстана в Турции Еркебулан Сапиев и первый вице-министр МЧС РК Ибрагим Кульшимбаев выразили слова соболезнования министру иностранных дел Турции Мевлюту Чавушоглу и всему турецкому народу.

В разговоре говорилось, что Казахстан с первых дней стихийного бедствия оказывает помощь Турции. В круглосуточном режиме работают казахстанские спасатели и дипломаты. В регион бедствия своевременно доставляется гуманитарная помощь.

В свою очередь, турецкий министр от лица всего населения Турции поблагодарил братский народ Казахстана за поддержку в трудную минуту и оказываемую помощь.

«Отношения между двумя странами действительно братские, что подтверждается именно в сложное время», - добавил М. Чавушоглу.

Встреча состоялась в аэропорту города Газиантеп, куда спецбортом из Казахстана доставили гуманитарный груз.

С учетом того, что казахстанская гуманитарная помощь является грузом первой необходимости, его прямо с самолета направят в Кахраманмараш, где оставшиеся без крова люди очень нуждаются в нем. Это палатки, матрацы, теплые вещи и прочие предметы первой необходимости.

Ранее сообщалось, что борт с гуманитарной помощью из Казахстана прибыл в Турцию.

6 февраля с эпицентром в Кахраманмараше произошло два землетрясения магнитудой более 7 баллов. Подземные толчки, за которыми последовали сотни афтершоков, ощущались в 10 провинциях страны, а также в соседних государствах, в том числе в Сирии.

Президент Реджеп Тайип Эрдоган объявил в Турции семидневный общенациональный траур по жертвам стихийного бедствия. Глава государства Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования Президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану в связи с многочисленными жертвами на юго-востоке страны. Казахстан окажет экстренную помощь Турции. Казахстан выделил миллион долларов на оказание экстренной помощи Турции. Казахстанцы активно собирают гуманитарную помощь пострадавшим гражданам Турции.