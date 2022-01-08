Главе государства пришлось непросто в этой ситуации – военный эксперт

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Независимый военный эксперт, кандидат военных наук Георгий Дубовцев прокомментировал обращения Главы государства и ситуацию в стране в целом, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Глава государства очень честно, открыто и откровенно рассказал о ситуации в стране. Сегодняшнее сообщение – Вы знаете, о чем я говорю (по всей видимости, речь идет о задержании экс-главы КНБ Карима Масимова - прим. ред) – подтверждает, насколько непросто пришлось нашему Президенту в ситуации, когда главой спецслужбы были организованы вот эти все события», - сказал Георгий Дубовцев в телефонном разговоре корреспонденту МИА «Казинформ».

По крайней мере, по его словам, у экспертов его круга сразу же возникли подозрения об участии некоторых сотрудников спецслужб в организации этих беспорядков.

«Поэтому, то, что Глава государства сказал о том, что в ряде случаев просматривается деятельность специально созданных структур, говорит о том, что он готов до конца действовать в интересах страны. В этой ситуации, несмотря на то, что на первых порах благодаря тем лицам, которые сейчас задержаны, не было оказано должного противодействия этим группировкам, что привело к гибели сотрудников правоохранительных органов и военнослужащих, Глава государства очень быстро принял необходимые кадровые решения, взял в свои руки, под свой контроль деятельность всей антитеррористической системы. Хотя это задача КНБ», - заключил военный эксперт.