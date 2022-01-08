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    14:13, 08 Январь 2022 | GMT +6

    Главе государства пришлось непросто в этой ситуации – военный эксперт

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Независимый военный эксперт, кандидат военных наук Георгий Дубовцев прокомментировал обращения Главы государства и ситуацию в стране в целом, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Глава государства очень честно, открыто и откровенно рассказал о ситуации в стране. Сегодняшнее сообщение – Вы знаете, о чем я говорю (по всей видимости, речь идет о задержании экс-главы КНБ Карима Масимова - прим. ред) – подтверждает, насколько непросто пришлось нашему Президенту в ситуации, когда главой спецслужбы были организованы вот эти все события», - сказал Георгий Дубовцев в телефонном разговоре корреспонденту МИА «Казинформ».

    По крайней мере, по его словам, у экспертов его круга сразу же возникли подозрения об участии некоторых сотрудников спецслужб в организации этих беспорядков.

    «Поэтому, то, что Глава государства сказал о том, что в ряде случаев просматривается деятельность специально созданных структур, говорит о том, что он готов до конца действовать в интересах страны. В этой ситуации, несмотря на то, что на первых порах благодаря тем лицам, которые сейчас задержаны, не было оказано должного противодействия этим группировкам, что привело к гибели сотрудников правоохранительных органов и военнослужащих, Глава государства очень быстро принял необходимые кадровые решения, взял в свои руки, под свой контроль деятельность всей антитеррористической системы. Хотя это задача КНБ», - заключил военный эксперт.

    Теги:
    Президент Казахстана Мнения Общество ЧП-2022
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