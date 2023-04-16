Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Правоохранительные органы

Главбуха отдела образования задержали почти с миллиардом тенге в Талдыкоргане

Редактор:  
Ринат Дусумов
16 Апреля 2023, 13:00
Главбуха отдела образования задержали почти с миллиардом тенге в Талдыкоргане

ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ - Главного бухгалтера отдела образования города Талдыкоргана задержали правоохранители Жетысуской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на «Хабар 24».

48-летняя женщина пыталась скрыться с крупной суммой денег. В ходе обыска антикоровцы обнаружили у нее почти 1 млрд тенге, большая часть из которых была в иностранной валюте.

Кроме того, у нее изъяли документы и ключи от недвижимого имущества: 14 квартир, 7 коммерческих помещений, внедорожник марки Toyota Land Cruiser 2020 года выпуска, а также ювелирные изделия.

В областной Антикоррупционной службе факт подтвердили. В ходе следственных действий обнаружено, что хищения из госбюджета сотрудниками отдела горобразования на протяжении нескольких лет были постоянными. Деньги по отработанной схеме перечислялись людям, не работающим в этой сфере. Виновные лица задержаны и водворены в ИВС. Следствие продолжается.


Борьба с преступностью   Борьба с коррупцией   Жетысуская область  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Четырехдневная рабочая неделя появится в Казахстане с июля 2023 года
Четырехдневная рабочая неделя появится в Казахстане с июля 2023 года
Мужчина заставлял брать кредиты жителя Кокшетау
Мужчина заставлял брать кредиты жителя Кокшетау
Почти 63 млрд тенге субсидий выделили сельскому хозяйству СКО
Почти 63 млрд тенге субсидий выделили сельскому хозяйству СКО
Штормовая погода ожидается в Астане и 12 областях Казахстана
Штормовая погода ожидается в Астане и 12 областях Казахстана
Работников нефтяных и сервисных предприятий Жанаозена начали анкетировать
Работников нефтяных и сервисных предприятий Жанаозена начали анкетировать
Неблагоприятные метеоусловия будут в Алматы и еще трех городах Казахстана
Неблагоприятные метеоусловия будут в Алматы и еще трех городах Казахстана
ФК «Тараз» разгромил «Актобе Жас» со счетом 7:1
ФК «Тараз» разгромил «Актобе Жас» со счетом 7:1
Какой будет погода в период посевной в СКО
Какой будет погода в период посевной в СКО
Уголовное дело завели по факту происшествия с пенсионеркой на эскалаторе в Акмолинской области
Уголовное дело завели по факту происшествия с пенсионеркой на эскалаторе в Акмолинской области