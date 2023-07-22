Главбух учебного заведения в Костанае осуждена за мошенничество

КОСТАНАЙ.КАЗИНФОРМ — Главный бухгалтер спецшколы-лицея-интерната информационных технологий «Озат» за мошенничество в сфере госзакупок отделалась штрафом, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу областного суда.

По материалам дела, 16 марта 2022 года между поставщиком ТОО «М» в лице директора Ш. и заказчиком КГУ «Озат» в лице директора Р. был заключен договор на поставку продуктов питания на сумму 22 087 600 тенге. Поставщик обязательства по договору исполнил без нарушений в полном объеме.

«Подсудимая А., являясь главным бухгалтером и пользуясь доверием директора КГУ «Озат» Р., с помощью его ЭЦП, которая находилась у неё, 5 января 2023 года от имени последнего подписала договор с ТОО «М» на поставку продуктов питания на сумму 20 985 450 тенге сроком действия до 31 декабря 2023 года. В качестве вознаграждения за заключение договора на продление срока поставки продуктов подсудимая А. предложила поставщику Ш. передавать ей денежные средства в размере 10% от суммы перечисляемых по договору средств, на что последняя согласилась, опасаясь, что в случае отказа, договор не будет заключен. Тем самым, действиями А. причинен материальный ущерб на общую сумму 1 956 600 тенге», - сообщает облсуд.

Органом досудебного расследования дело расследовано в ускоренном досудебном производстве, а в суде рассмотрено в сокращенном порядке. Сама подсудимая А. вину признала и в содеянном раскаялась.

При назначении наказания суд признал в качестве обстоятельств, смягчающих ответственность и наказание подсудимой, чистосердечное раскаяние и наличие малолетних детей. В соответствии со ст.11 УК совершенное уголовное правонарушение относится к категории преступлений средней тяжести. С учетом личности подсудимой, характера и степени общественной опасности совершенного деяния, всех обстоятельств по делу, а также возмещения ею причиненного ущерба в полном объеме суд назначил А. наказание в виде штрафа в размере 300 МРП, с лишением права занимать должность бухгалтера сроком на 3 года»,- пояснили в облсуде.

Гражданский иск по делу не предъявлен. Приговор не вступил в законную силу.