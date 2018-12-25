Глава Жилстройсбербанка высказалась о взаимодействии с оператором программы «7-20-25»

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Когда Жилстройсбербанк сможет участвовать в жилищной программе «7-20-25», рассказала на пресс-конференции в Казахстанском пресс-клубе в Алматы председатель правления ЖССБК Ляззат Ибрагимова.

В этом году Жилстройсбербанк (дочерняя организация холдинга «Байтерек») выдал рекордное количество займов для покупки жилья. На данный момент новоселье уже отметили 36 790 вкладчиков банка. Это на треть больше по сравнению с прошлым годом. Тогда было выдано 28 673 займа.

Каждый 4-ый кредит банк выдал в рамках госпрограммы «Нұрлы жер». Всего в этом направлении в 2018 году новоселам было выдано 8165 ключей. В общей сложности за время реализации госпрограммы 12 700 человек получили жилье по льготным условиям. Но многие казахстанцы задаются вопросом, возможно ли взаимодействие ЖССБ и «Баспаны», являющегося оператором новой ипотечной жилищной программы «7-20-25».

«Чтобы участвовать в «7-20-25», надо просто накопить 20% первоначального взноса. Система ЖССБ учит этому. Либо параллельно, либо вместе наши программы будут работать. Мы ведем переговоры с Нацбанком, Баспаной. В рамках закона нам дали дополнительную функцию. По закону о жилищных строительных сбережениях она называется доверительное управление правами требований заемщиков. Также мы получили лицензию Нацбанка на этот вид деятельности. То есть теоретически мы можем участвовать в программе «7-20-25» (за счет возможности продавать портфель сторонней организации - прим. авт.), в первой половине следующего года перейдем в стадию активных переговоров. Объем работы, который у нас был на вторую половину этого года, был огромным. Плюс еще сам интерес к системе был большой, журналисты писали об очередях в наших отделениях, и мы решили, что в конце года не будем создавать ажиотаж и сконцентрировались на выполнении начатых проектов - «Свой дом», финансирование «долевки», «Военный продукт» и совершенствование бизнес-процессов. Не стали распыляться», - пояснила глава ЖССБК Ляззат Ибрагимова.

Средняя сумма займа в ЖССБ - порядка 10 млн тенге. Максимальный размер кредита, который может выдать ЖССБ на покупку недвижимости, - 90 млн тенге.

«Выдаем такую сумму, даже если человек 45 млн тенге принес сразу. Этот инструмент называется промежуточный займ - человек может принести на депозит, получить сумму, это займ для быстрых клиентов. В целом, в долгосрочной перспективе выгодный, потому что 3 года человек платит проценты с суммы депозита, которую положил, и с той суммы, которую мы ему выдали. Это справедливо по отношению ко всем вкладчикам, потому что такие клиенты не копили вместе со всеми 3 года, а только вчера пришли. В этом философия строительно-сберегательной кассы, когда все приходят одновременно, и все эти суммы должны одинаковое количество времени провести в системе для получения льготного займа», - рассказал Ляззат Ибрагимова.

Те, кто приносит в ЖССБ деньги сразу и хочет получить кредит, несут дополнительную нагрузку, своего рода «штраф» за то, что они не были в системе долгое время, как все остальные.

Финансовые результаты банка в этом году очень хорошие, банк ожидает чистую прибыль в размере более 25 млрд тенге.

«На сегодня активы банка - более 850 млрд тенге. Мы погасили часть займов по старым программам 2008 года «Доступное жилье». Все вкладчики по ним рассчитались, мы вернули Министерству финансов и в рамках «Нұрлы жер» получили новые займы. Все плановые показатели, которые перед нами поставил холдинг «Байтерек», Правительство, мы выполнили. Очень многие банки внедряли МСФО-9, новые стандарты финансовой отчетности, по-новому начисляли провизии. Но так как у нас портфель находится в очень хорошем состоянии, мы всегда пытаемся консервативно сделать размер провизии, результаты хорошие», - рассказала председатель правления ЖССБК.

На балансе Жилстройсбербанка нет и не может быть никакого жилья кроме проблемных заемщиков. Более того, Нацбанк как регулятор такие действия не приветствует. За 15 лет работы у ЖССБК не было случаев, чтобы он брал на баланс жилье. Были случаи участия топ-менеджмента в госпрограммах, но сейчас в этом плане серьезно усилен контроль, это исключено.





Фото: СЦК