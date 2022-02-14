Глава жамбылской полиции обратился к жителям области

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ - Начальник департамента полиции Жамбылской области генерал-майор полиции Арманбек Баймурзин обратился к жамбылцам, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Ни одно ваше обращение не останется без моего внимания - Арманбек Баймурзин

«Ни одно ваше обращение не останется без моего внимания», - написал он в своем аккаунте в сети Facebook, призвав жителей проявить активную гражданскую позицию.

«Я рад снова по долгу службы вернуться на священную аулиеатинскую землю. В свое время я около трёх лет проработал первым заместителем начальника департамента внутренних дел Жамбылской области», - отметил генерал-майор полиции.

Генерал-майор полиции Арманбек Баймурзин подчеркнул, что для него честь и большая ответственность снова трудиться на благо жителей нашей области:

«Ваше неравнодушие и поддержка, уважаемые жамбылцы, способны сыграть немаловажную роль в вопросах обеспечения правопорядка, - сказал он. - Сегодня перед личным составом поставлены большие задачи по предупреждению и пресечению преступлений, и личный состав приложит все усилия для их выполнения».

Активно используя возможности средств массовой информации и социальных сетей, департамент полиции намерен тесно сотрудничать с населением.

«Свои предложения и рекомендации по улучшению деятельности сотрудников полиции вы можете направлять на личный аккаунт начальника ДП либо записаться на личный прием. Все ваши обращения обязательно будут учтены в дальнейшей работе», - заверил генерал-майор полиции.

Накануне в департаменте полиции Жамбылской области прошел ряд назначений, глава жамбылского гарнизона представил личному составу своих заместителей.

Напомним, начальником департамента полиции Жамбылской области назначен Арманбек Баймурзин. Нового начальника департамента полиции личному составу представил министр внутренних дел Ерлан Тургумбаев.