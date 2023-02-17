Глава YouTube Сьюзан Войчицки покидает свой пост

НЬЮ-ЙОРК. ТАСС – КАЗИНФОРМ - Генеральный директор онлайн-видеохостинга YouTube Сьюзан Войчицки объявила в четверг о том, что уходит со своей должности. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ТАСС.

«Я приняла решение оставить свой пост руководителя YouTube и начать новую главу [в своей жизни], сфокусировавшись на семье, здоровье и личных проектах», - написала она в своем блоге.

Руководившая YouTube на протяжении девяти лет Войчицки добавила, что новым генеральным директором видеохостинга станет Нил Мохэн, с 2015 года возглавляющий отдел контроля производства. Уходящая глава сервиса останется консультантом в холдинге Alphabet, владеющим технологическим гигантом Google, который купил YouTube в 2006 году.

Фото: youtube.com/susanwojcicki