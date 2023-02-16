Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Общество

Глава WhatsApp призывает пользователей отказаться от Telegram

16 Февраля 2023, 12:23
Глава WhatsApp призывает пользователей отказаться от Telegram

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Глава WhatsApp Уил Кэткарт призывает пользователей не использовать Telegram, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Уил Кэткарт утверждает, что Telegram по умолчанию не зашифрован сквозным способом и не предлагает протокол e2ee для групп. Он также приводит отрывок из статьи: «Telegram имеет возможность делиться практически любой конфиденциальной информацией, которую запрашивает правительство».

По его словам, Telegram не хватает реальной прозрачности, принятой большинством технологических компаний.

«Политика конфиденциальности Telegram по-прежнему утверждает, что они никогда не передавали пользовательские данные правительствам, но новостные сообщения свидетельствуют об обратном. Конечно, я понимаю, что некоторые скажут, что я корыстно заинтересован в критике Telegram. Но есть много других отличных сквозных приложений для обмена зашифрованными сообщениями, из которых люди могут выбрать. Если вы не собираетесь использовать WhatsApp, воспользуйтесь одним из них - не используйте Telegram», - резюмировал глава WhatsApp.

Новости по теме
В США запретили TikTok на государственных устройствах
Twitter увольняет 200 сотрудников
Серьезные проблемы с соцсетями имеют 12,7% школьников Казахстана
Теги:
Читайте также
Центры реабилитации и адаптации инвалидов модернизируют в Таразе
Казахстан поднялся в Глобальном рейтинге «мягкой силы»
Более 1,3 тысячи тонн цветов ввезли в Казахстан к 8 марта
Общественные формирования помогают костанайским полицейским пресекать правонарушения
Порог черты бедности изменится с 2025 года в Казахстане
62 цифровые инициативы: как новые технологии облегчают жизнь казахстанцам
Около 312 млн тенге выплатили из Фонда компенсации потерпевшим
Более 3 миллиардов человек на планете не могут полноценно питаться
Новости партнеров
Популярное
1 В Алматы ожидаются неблагоприятные метеоусловия
2 Увеличить зарплату сотрудникам силовых структур планируют в Казахстане
3 Цифровизация газовой отрасли: как получить техусловия, не выходя из дома
4 Более 3 миллиардов человек на планете не могут полноценно питаться
5 Сенат одобрил поправки в Налоговый кодекс

Лента новостей