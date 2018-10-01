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Глава WBC назвал бой Головкин - «Канело» одним из величайших в истории
АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Президент WBC Маурисио Сулейман на торжественной церемонии вручения Саулю «Канело» Альваресу чемпионского пояса выступил с речью в честь боксера, пишет Sports.kz.
Напомним, что накануне в Мехико «Канело» официально вручили пояс чемпиона мира WBC в среднем весе, который он завоевал во втором поединке с Геннадием Головкиным 15 сентября в Лас-Вегасе.
«Этот день очень особенный, потому что сегодня мы чествуем чемпиона, который посвятил свою жизнь боксу, чтобы высоко поднять имя Мексики. Человек, который не забывает о своих корнях и вдохновляет многих молодых людей... Сауль Альварес. Его состязание против Геннадия Головкина, в котором он выиграл пояс, было одним из величайших поединков в истории», - сказал Сулейман.
Этот пояс «Канело» завоевал 15 сентября, победив в Лас-Вегасе решением большинства голосов судей казахстанца Геннадия Головкина (38-1-1, 34 КО). Также мексиканцу достался пояс WBA Super, специальный пояс WBC, вакантный пояс журнала The Ring и титул IBO - впрочем, от последнего он решил отказаться, не уплатив санкционный взнос.
Кроме того, «Канело» сделал новое заявление о бое с Головкиным.
Фото: hbo.com
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