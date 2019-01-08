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06.01.2019 19:25 576
Глава Всемирного банка уйдет в отставку
АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Президент Всемирного банка (ВБ) Джим Ён Ким с 1 февраля покидает свой пост. Как говорится в распространенном в понедельник заявлении организации, обязанности ее руководителя будет временно выполнять ее исполнительный директор Кристалина Георгиева, передает ТАСС.
«Для меня была большая честь работать президентом этой выдающейся организации, полной увлеченных людей, приверженных миссии положить конец крайней бедности в наше время. Работа ВБ сейчас важна как никогда по мере того как ожидания людей, живущих в бедности, растут по всему миру, а такие проблемы, как изменение климата, пандемии, голод и вынужденное перемещение людей, продолжают расти с точки зрения масштаба и сложности», - приводятся в заявлении слова главы ВБ.
Джим Ён Ким заступил на пост президента Всемирного банка 1 июля 2012 года сроком на пять лет, а в 2016 году совет директоров организации переизбрал его в этой должности. Срок полномочий Джин Ён Кима истекал лишь в 2022 году, он в общей сложности проработал президентом организации свыше шести лет.
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