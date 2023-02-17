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    20:43, 16 Февраль 2023 | GMT +6

    Глава Всемирного банка досрочно уйдёт в отставку

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    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Президент Всемирного банка Дэвид Малпасc планирует уйти в отставку почти за год до окончания срока своих полномочий, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на euronews.com.

    Мальпас не назвал причин своего ухода, но его пребывание на посту с апреля 2019 года было неоднозначным.

    Во время президентства Дональда Трампа он работал в казначействе США и его критиковали за то, что, как и глава государства, он - на официальном уровне - отрицал проблему глобального изменения климата. Как-то на официальной встрече он заявил, что не уверен, являются ли ископаемые источники энергии причиной этой глобальной проблемы.

    Всемирный банк объединяет 189 государств, основным донором из которых (более 16% капитала) являются США. Банк предоставляет кредиты развивающимся странам для помощи в экономическом развитии и борьбы с бедностью.


    Фото: worldbank.org


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