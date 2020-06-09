Глава ВОЗ заявил об ухудшении ситуации с коронавирусом в мире

БРЮССЕЛЬ. КАЗИНФОРМ – Несмотря на улучшение ситуации с распространением коронавируса в Европе, тем не менее в целом в мире пандемия набирает обороты. Об этом в понедельник в ходе онлайн-брифинга рассказал генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

«В настоящее время ВОЗ зарегистрировала почти 7 миллионов случаев (пневмонии, вызываемой коронавирусом – прим. авт.) COVID-19 и почти 400 тысяч смертей. Хотя ситуация в Европе улучшается, но в глобальном масштабе она ухудшается», - сказал Гебрейесус.

По его словам, в течение девяти из последних десяти дней количество новых заболевших превышало 100 тыс. человек в сутки, тогда как в воскресенье зарегистрировано более 136 тыс. случаев – рекордный показатель за один день.

«Почти 75% вчерашних случаев приходится на 10 стран, в основном на Америку и Южную Азию», - отметил гендиректор ВОЗ. Растущее количество случаев заражения коронавирусом все еще фиксируется в большинстве стран Африки, добавил он.

«Мы также наблюдаем рост числа случаев в некоторых частях Восточной Европы и Центральной Азии», - подчеркнул Тедрос Адханом Гебрейесус.

Для стран, где эпидемиологическая ситуация улучшается, главным врагом является самоуспокоение, предупредил глава ВОЗ.

«Результаты исследований, проведенных с целью выяснения того, какая часть населения подверглась воздействию вируса, показывают, что большинство людей в мире все еще подвержены инфекции», - рассказал Гебрейесус.

«Мы по-прежнему призываем к активному эпиднадзору, чтобы гарантировать, что вирус не восстановится, особенно в связи с тем, что всевозможные массовые собрания возобновляются в некоторых странах», - отметил он.