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вчера 21:54
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Глава ВОЗ заявил об ухудшении ситуации с коронавирусом в мире
БРЮССЕЛЬ. КАЗИНФОРМ – Несмотря на улучшение ситуации с распространением коронавируса в Европе, тем не менее в целом в мире пандемия набирает обороты. Об этом в понедельник в ходе онлайн-брифинга рассказал генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».
«В настоящее время ВОЗ зарегистрировала почти 7 миллионов случаев (пневмонии, вызываемой коронавирусом – прим. авт.) COVID-19 и почти 400 тысяч смертей. Хотя ситуация в Европе улучшается, но в глобальном масштабе она ухудшается», - сказал Гебрейесус.
По его словам, в течение девяти из последних десяти дней количество новых заболевших превышало 100 тыс. человек в сутки, тогда как в воскресенье зарегистрировано более 136 тыс. случаев – рекордный показатель за один день.
«Почти 75% вчерашних случаев приходится на 10 стран, в основном на Америку и Южную Азию», - отметил гендиректор ВОЗ. Растущее количество случаев заражения коронавирусом все еще фиксируется в большинстве стран Африки, добавил он.
«Мы также наблюдаем рост числа случаев в некоторых частях Восточной Европы и Центральной Азии», - подчеркнул Тедрос Адханом Гебрейесус.
Для стран, где эпидемиологическая ситуация улучшается, главным врагом является самоуспокоение, предупредил глава ВОЗ.
«Результаты исследований, проведенных с целью выяснения того, какая часть населения подверглась воздействию вируса, показывают, что большинство людей в мире все еще подвержены инфекции», - рассказал Гебрейесус.
«Мы по-прежнему призываем к активному эпиднадзору, чтобы гарантировать, что вирус не восстановится, особенно в связи с тем, что всевозможные массовые собрания возобновляются в некоторых странах», - отметил он.
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