Глава ВОЗ выразил надежду на завершение пандемии в 2022 году

ЖЕНЕВА. КАЗИНФОРМ - Мировое сообщество может положить конец пандемии COVID в 2022 году. Об этом в колонке для «Известий» написал генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Гебрейесус, подчеркнув, что для борьбы с вирусом надо действовать вместе, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на информационный портал газеты «Известия».

«Необходимо, чтобы все страны, работая сообща, к середине 2022 года достигли глобальной цели — вакцинации 70% населения мира. Важно, чтобы правительства продолжали применять целенаправленные меры в области здравоохранения и социального обеспечения, среди которых тестирование, секвенирование и предоставление информации о вариантах вируса, не опасаясь какого-либо порицания», — отмечает в статье гендиректор ВОЗ.

Подробнее читайте в колонке Тедроса Гебрейесуса на сайте «Известий»: «Год конца пандемии» .