Глава ВОЗ спрогнозировал срок окончания пандемии

ЖЕНЕВА. КАЗИНФОРМ - «Острая фаза» пандемии Covid-19 может завершиться уже в этом году, если будет достигнута цель вакцинировать 70% населения каждой страны к середине года. Об этом заявил в пятницу глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус на заседании исполнительного совета ВОЗ, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на euronews.com.

Но, по его словам, не следует полагать, что «омикрон» - это последний штамм, или что пандемия подходит к концу. В глобальном масштабе, считает Гебрейесус, существуют идеальные условия для появления новых штаммов.

В некоторых странах Европы идет процесс нормализации. В Италии отменили обязательное ношение масок на улицах. Бельгия прекратит требовать использования масок на открытом воздухе и в помещении для детей в возрасте до 12 лет, а также отменит обязательную дистанционную работу. Решение было принято в пятницу правительством королевства после заседания комитета по борьбе с пандемией. Одобрено также открытие ночных клубов и снятие ограничений в барах и ресторанах.