Глава ВОЗ: принятые Китаем меры позволят сдержать эпидемию

ПЕКИН. КАЗИНФОРМ – Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус в ходе встреч с руководством КНР в Пекине выразил уверенность в способности Китая сдержать распространение новой коронавирусной инфекции, передает МИА «Казинформ».

По словам главы ВОЗ, в условиях эпидемии китайское правительство приняло своевременные и эффективные меры. «Уверен, что эти меры проявят свою эффективность, и, в конечном итоге, Китай справится с эпидемией», - заявил он.

Так, в провинцию Хубэй, эпицентр распространения нового типа коноронавируса, по последним данным, было направлено около шести тысяч медицинских специалистов из разных уголков Китая.

В городе Ухане развернута система «10+10», предусматривающая выделение десяти крупнейшими больницами своего высококвалифицированного медперсонала, технологии и оборудование для десяти небольших медучреждений. Последние, в свою очередь, выделяют помещения и готовят койко-места.

В ускоренном режиме в Ухане введется строительство двух крупных специализированных больниц для приема пациентов с вирусной инфекцией, в общей сложности, на 2300 мест.

Все спецполиклиники города переведены на круглосуточный режим работы. Количество принятых и осмотренных больных в день превышает десять тысяч человек.

За последние сутки число заболевших в 31 провинциях, автономных районах и городах центрального подчинения Китая увеличилось на 1 459 человек, погибших 26 человек (провинции Хубэй – 25, Хэнань – 1), выписано из больницы 43 пациента, под подозрением на новый коронавирус находятся 3 248 человек (включая один случай в Тибете).

Между тем, академик Инженерной академии КНР Чжун Наньшань, ставший известным всему миру благодаря вкладу в борьбе с атипичной пневмонией в 2003 году в интервью агентству «Синьхуа» сообщил, что «эпидемия должна достичь своего пика через неделю – десять дней, крупномасштабного увеличения не должно быть».

Всего в Китае число заболевших коронавирусом, по последним данным, составило 5 974 человек, летальный исход зафиксирован в 132 случаях, выписано из больниц 103 пациента.



