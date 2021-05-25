Глава ВОЗ: При справедливом распределении вакцин уже хватило бы на всех медработников и стариков в мире

ЖЕНЕВА. КАЗИНФОРМ - В 2021 году – всего за пять месяцев – уже было зарегистрировано больше случаев заражения коронавирусом и смертей от этого заболевания, чем за весь 2020 год. Пандемия COVID-19 по-прежнему представляет серьезную угрозу для населения планеты. Об этом на открытии Всемирной Ассамблеи здравоохранения заявил Генеральный директор ВОЗ доктор Тедрос Гебрейесус, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Центр новостей ООН.

Он подчеркнул, что пандемия не закончится, пока передачу вируса не удастся взять под контроль в каждой стране. Ни одна страна сейчас не может считать себя победившей коронавирус – каким бы высоким ни был уровень вакцинации ее населения.

«Продолжающийся кризис в сфере вакцинации – это вопиющее выражение неравенства, которое только продлевает пандемию. Всего в 10 странах было сделано более 75 процентов всех прививок», – сказал д-р Тедрос.

«Эту мысль невозможно облечь ни в какую дипломатическую форму: небольшая группа стран, которые производят и закупают большую часть вакцин, контролирует ситуацию во всем остальном мире», – добавил он.

По словам главы ВОЗ, тех доз прививок, которые были сделаны на сегодняшний день, при более справедливом распределении уже хватило бы на всех медработников и пожилых людей в мире.

Д-р Тедрос напомнил, что в рамках инициативы COVAX на сегодня удалось доставить 72 миллиона доз вакцин в 125 стран.

«Этого едва ли хватит на то, чтобы вакцинировать один процент их населения», – отметил он. Глава ВОЗ призвал развитые страны делиться препаратами с бедными государствами, в том числе через COVAX.

Он рассказал о целях, которые ставит перед международным сообществом Всемирная организация здравоохранения: вакцинировать как минимум 10 процентов населения каждой страны к сентябрю текущего года и 30 процентов – к концу года.

«Это позволит предотвратить смертельные исходы и протекание болезни в тяжелой форме, защитить медработников и перезапустить экономику и общественную жизнь», – сказал д-р Тедрос.

Он также подчеркнул, что пока диагностика, методы лечения и вакцины сохраняют свою эффективность против новых вариантов и штаммов коронавируса. Однако если во многих странах вирус продолжит бесконтрольно распространяться и мутировать, могут появиться новые, более опасные варианты вируса.