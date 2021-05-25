Глава ВОЗ: При справедливом распределении вакцин уже хватило бы на всех медработников и стариков в мире
Он подчеркнул, что пандемия не закончится, пока передачу вируса не удастся взять под контроль в каждой стране. Ни одна страна сейчас не может считать себя победившей коронавирус – каким бы высоким ни был уровень вакцинации ее населения.
«Продолжающийся кризис в сфере вакцинации – это вопиющее выражение неравенства, которое только продлевает пандемию. Всего в 10 странах было сделано более 75 процентов всех прививок», – сказал д-р Тедрос.
«Эту мысль невозможно облечь ни в какую дипломатическую форму: небольшая группа стран, которые производят и закупают большую часть вакцин, контролирует ситуацию во всем остальном мире», – добавил он.
По словам главы ВОЗ, тех доз прививок, которые были сделаны на сегодняшний день, при более справедливом распределении уже хватило бы на всех медработников и пожилых людей в мире.
Д-р Тедрос напомнил, что в рамках инициативы COVAX на сегодня удалось доставить 72 миллиона доз вакцин в 125 стран.
«Этого едва ли хватит на то, чтобы вакцинировать один процент их населения», – отметил он. Глава ВОЗ призвал развитые страны делиться препаратами с бедными государствами, в том числе через COVAX.
Он рассказал о целях, которые ставит перед международным сообществом Всемирная организация здравоохранения: вакцинировать как минимум 10 процентов населения каждой страны к сентябрю текущего года и 30 процентов – к концу года.
«Это позволит предотвратить смертельные исходы и протекание болезни в тяжелой форме, защитить медработников и перезапустить экономику и общественную жизнь», – сказал д-р Тедрос.
Он также подчеркнул, что пока диагностика, методы лечения и вакцины сохраняют свою эффективность против новых вариантов и штаммов коронавируса. Однако если во многих странах вирус продолжит бесконтрольно распространяться и мутировать, могут появиться новые, более опасные варианты вируса.