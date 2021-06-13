Глава ВОЗ: Преодолеть пандемию удастся при вакцинации 70 % населения всего мира
«Для того чтобы в полной мере преодолеть пандемию, мы должны вакцинировать не менее 70 процентов населения мира, и это надо сделать к тому времени, когда вы снова встретитесь в Германии в следующем году. Это можно сделать при совместной поддержке «большой семерки» и «большой двадцатки». Для этого нам нужно 11 миллиардов доз вакцин», – заявил глава ВОЗ.
Что касается краткосрочной перспективы, то, по его словам, уже к сентябрю этого года необходимо вакцинировать не менее 10 процентов населения каждой страны, а к концу года – 40 процентов. Для этого требуется 100 миллионов доз вакцин прямо сейчас – в этом и следующем месяце – и еще 250 миллионов к сентябрю.
«Мы приветствуем ваши щедрые обещания о предоставлении вакцин. Спасибо. Но нам нужно больше, и они нужны нам быстрее», – сказал Тедрос. Он добавил, что в идеале вакцины должны распределяться через инициативу COVAX. Но также, по его словам, необходимо добиваться расширения их производства за счет передачи технологий в бедные страны и отказа от права на интеллектуальную собственность.
Глава ВОЗ призвал извлечь уроки из нынешнего кризиса с тем, чтобы уберечь мир от будущих пандемий. Он сказал, что главное сейчас –добиваться солидарности и наладить обмен данными, информацией, ресурсами, технологиями и всеми инструментами, которые необходимы каждой стране для обеспечения безопасности своего народа.
Глава ВОЗ предложил заключить «международное соглашение – договор, конвенцию» о повышении готовности к подобным пандемиям и укреплении сотрудничества в деле выявления источников происхождения новых патогенов.