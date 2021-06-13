Глава ВОЗ: Преодолеть пандемию удастся при вакцинации 70 % населения всего мира

ЛОНДОН. КАЗИНФОРМ - Преодолеть пандемию COVID-19 удастся только тогда, когда будет вакцинировано не менее 70 процентов населения всего мира, заявил на саммите G7 генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Гебрейесус. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Центр новостей ООН.

«Для того чтобы в полной мере преодолеть пандемию, мы должны вакцинировать не менее 70 процентов населения мира, и это надо сделать к тому времени, когда вы снова встретитесь в Германии в следующем году. Это можно сделать при совместной поддержке «большой семерки» и «большой двадцатки». Для этого нам нужно 11 миллиардов доз вакцин», – заявил глава ВОЗ.

Что касается краткосрочной перспективы, то, по его словам, уже к сентябрю этого года необходимо вакцинировать не менее 10 процентов населения каждой страны, а к концу года – 40 процентов. Для этого требуется 100 миллионов доз вакцин прямо сейчас – в этом и следующем месяце – и еще 250 миллионов к сентябрю.

«Мы приветствуем ваши щедрые обещания о предоставлении вакцин. Спасибо. Но нам нужно больше, и они нужны нам быстрее», – сказал Тедрос. Он добавил, что в идеале вакцины должны распределяться через инициативу COVAX. Но также, по его словам, необходимо добиваться расширения их производства за счет передачи технологий в бедные страны и отказа от права на интеллектуальную собственность.

Глава ВОЗ призвал извлечь уроки из нынешнего кризиса с тем, чтобы уберечь мир от будущих пандемий. Он сказал, что главное сейчас –добиваться солидарности и наладить обмен данными, информацией, ресурсами, технологиями и всеми инструментами, которые необходимы каждой стране для обеспечения безопасности своего народа.

Глава ВОЗ предложил заключить «международное соглашение – договор, конвенцию» о повышении готовности к подобным пандемиям и укреплении сотрудничества в деле выявления источников происхождения новых патогенов.



