Глава ВОЗ: Пандемия закончится в 2022-м, если удастся покончить с вакцинным неравенством

ЛОНДОН. ВВС - КАЗИНФОРМ - Глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что 2022-й может стать последним годом пандемии коронавируса, но только при условии, если странам мира удастся покончить с несправедливостью и неравенством при распределении вакцин, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Русскую службу Би-би-си.

В своем новогоднем обращении Гебрейесус назвал причиной появления нового варианта ковида «Омикрон» «узкий национализм и создание чрезмерных запасов вакцин некоторыми странами». ВОЗ неоднократно критиковала богатые государства мира, которые в последнее время предлагают своим гражданам делать третьи прививки-бустеры, в то время как во многих регионах значительная часть населения не получила и первую дозу вакцины.

По мнению главы ВОЗ, такой подход создал «идеальные условия для появления «Омикрона». И чем дольше будет нарушаться принцип справедливости, тем выше риск дальнейших изменений этого вируса, которые мы не можем ни предотвратить, ни предсказать», - сказал Гебрейесус.

По мнению экспертов, новые мутации вируса возникают в условиях его активного распространения, когда заражается все больше людей в разных странах мира. Вспышка «Омикрона» привела к резкому скачку заболеваемости в мире, но, по предварительным данным, этот вариант приводит к менее тяжелому течению болезни и инфицированные значительно реже оказываются в больницах.

Тем не менее, власти стран мира сообщают, что из-за большого числа заболевших и вынужденных самоизолироваться сотрудников нарушается работа различных государственных и частных служб, в том числе авиатранспорта, здравоохранения, полиции и пожарных. В последние дни из-за «Омикрона» были отменены тысячи авиарейсов по всему миру.

Гебрейесус отметил, что за три года пандемии мир разработал множество инструментов против ковида, в том числе сделано более 8,5 млрд прививок, что помогло спасти миллионы жизней. «Сейчас, когда мы вступаем в третий год этой пандемии, я уверен, что это будет год, в котором мы покончим с ней, но только если мы сделаем это вместе, - заявил глава ВОЗ. - Если мы покончим с несправедливостью, мы сможем положить конец пандемии».

Ранее ВОЗ поставила задачу вакцинировать по меньшей мере 40% населения во всех странах мира, однако в большей части стран Африки эта цель не выполнена. Теперь организация считает, что для окончания пандемии необходимо к июлю 2022 года вакцинировать 70% жителей планеты.

По данным Университета Джонса Хопкинса, в мире зарегистрировано уже 288,3 млн случаев ковида, 5,4 млн человек скончались.

Скромный Новый год по всему миру

Из-за пандемии новогодние празднества по всему миру были заметно менее масштабными, чем в обычное время.

В Нью-Йорке гигантский светящийся шар, как обычно, спустился по мачте на Таймс-сквер, однако наступление нового года здесь отмечали только 15 тыс. человек, каждый из которых должен был предъявить свидетельство о вакцинации. В прошлом на площадь приходила аудитория из 58 тыс. зрителей.

В Париже традиционный фейерверк был отменен по совету группы медицинских советников мэрии, которые сочли, что собирать большое число людей в центре города сейчас слишком опасно.

Праздничный фейерверк в Лондоне все же состоялся, хотя в октябре власти сообщили о его отмене. В результате жителей призвали не ехать в центр города, а смотреть за происходящим по телевизору. В полночь Би-би-си показала в эфире красочное шоу с фейерверками и дронами в разных частях британской столицы.

Кроме того, впервые с 2017 года наступление Нового года ознаменовалось ударами Биг-Бена - знаменитого колокола на часовой башне над британским парламентом. Ремонт часов длился больше четырех лет и обошелся британской казне в рекордные 80 млн фунтов (около 110 млн долларов).

В Нидерландах, где жителям запрещено собираться группами больше четырех, власти попытались выгнать с площади несколько тысяч человек, которые вопреки карантинным мерам пришли на центральную площадь Амстердама.

На центральной площади Мадрида Новый год встречали 7 тыс. человек - половина обычного числа. Перед полуночью зрители съедали по одной виноградине с каждым ударом часов.

В Дубае состоялось сразу 36 праздничных фейерверков в 29 разных местах города.