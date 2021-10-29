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    07:20, 29 Октябрь 2021 | GMT +6

    Глава ВОЗ: Пандемия COVID-19 далека от завершения

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    ЖЕНЕВА. EURONEWS - КАЗИНФОРМ - Число случаев заражения и смертность от COVID-19 в мире увеличиваются впервые за два месяца, напоминая о том, что пандемия далека от завершения. Об этом заявил на брифинге в Женеве генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Euronews.

    Как подчеркнул глава ВОЗ, «пандемия упорствует в значительной степени из-за того, что продолжает сохраняться неравный доступ к инструментам [борьбы с пандемией]». И на эти нужды ВОЗ необходимо более 23 млрд долларов.

    «Сегодня мы публикуем новый бюджет планирования по борьбе с COVID-19, по нему нам необходимо 23,4 миллиарда долларов США для достижения глобальных целей и предоставления необходимых средств странам в течение следующих 12 месяцев. Полное финансирование этой инициативы - важнейший компонент стратегии ВОЗ, плана готовности и реагирования, нашего всеобъемлющего плана по взятию пандемии под контроль», - отмечает Гебрейесус.

    Евросоюз подчеркивает важность вакцинации и наращивает производство, не забывая при этом делиться вакцинами с развивающимися странами.

    «Заглядывая на год вперед, мы ожидаем, что в Европейском Союзе будет произведено более 3,5 миллиарда доз вакцин, и, конечно, большая часть из них будет отправлена за границу. В дополнение к экспорту, мы, «Команда Европы», Еврокомиссия и государства-члены пожертвуем более 500 миллионов доз вакцин до середины следующего года. Я ожидаю, что государства-члены возьмут на себя еще больше обязательств», - говорит глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

    Тем не менее протесты по всей Европе не утихают - как против самой вакцинации, так и против санитарных пропусков, которые стали фактически единственным способом вернуться к нормальной жизни.

    Но, к примеру, в Болгарии протестующие утверждают, что использование ковид-паспортов не решит проблему вспышки в стране, а только усугубит ее экономические трудности.

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    Коронавирус в мире Мировые новости ВОЗ
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