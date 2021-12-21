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Глава ВОЗ: «Омикрон» распространяется быстрее «дельты» и заражает привитых и переболевших

21 Декабря 2021 04:12
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Глава ВОЗ: «Омикрон» распространяется быстрее «дельты» и заражает привитых и переболевших

ЖЕНЕВА. ТАСС – КАЗИНФОРМ – Более 3,3 млн человек умерли от коронавируса с начала 2021 года, что превышает суммарный показатель смертности за 2020 год от ВИЧ, малярии и туберкулеза. Об этом сообщил в понедельник на брифинге в Женеве генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ТАСС.

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«Более 3,3 млн человек умерли от COVID-19 в этом году. Это больше смертей, чем было зарегистрировано в 2020 году от ВИЧ, малярии и туберкулеза, взятых вместе, - сказал он. - COVID-19 уносит сейчас еженедельно около 50 тыс жизней».

Африка сталкивается сейчас с пятой волной распространения инфекции, и «драйвером в значительной степени выступает омикрон-вариант», продолжил глава ВОЗ.

«Сейчас имеются последовательные свидетельства, что «омикрон» распространяется существенно быстрее, чем дельта-вариант, и что существует более высокая вероятность того, что люди, вакцинированные или выздоровевшие от COVID-19, могут заразиться или повторно заразиться», - подчеркнул Гебрейесус.

По его словам, «нет сомнения», что в период праздников большое число контактов между людьми приведет во многих странах к росту числа заражений и числа смертей, а также к перегрузке систем здравоохранения. В этой связи глава ВОЗ призвал «принять трудные решения по защите себя и других» от болезни. В некоторых случаях «это означает отсрочку или отмену» праздничных мероприятий, резюмировал он.

По данным ВОЗ по состоянию на 17 декабря, в мире было зарегистрировано 271 963 258 подтвержденных случаев заражения коронавирусом и 5 331 019 летальных исходов.


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#Коронавирус в мире   #Мировые новости   #ВОЗ  
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