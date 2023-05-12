Глава ВОЗ объявил о завершении режима ЧС по оспе обезьян

ЖЕНЕВА. ТАСС - КАЗИНФОРМ - Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус объявил о завершении режима чрезвычайной ситуации в мире по заболеванию mpox («эмпокс», новое наименование оспы обезьян). Выступая в четверг на брифинге в Женеве, он объяснил это решение значительным снижением числа случаев заболевания по сравнению с июлем 2022 года, когда в мировом здравоохранении был введен режим ЧС. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ТАСС.

«Вчера комитет по чрезвычайной ситуации, связанной с mpox, рекомендовал мне, что зафиксированная во многих странах вспышка mpox больше не является чрезвычайной ситуацией, вызывающей международную обеспокоенность, - сказал Гебрейесус. - Я согласился с этой рекомендацией, и я рад объявить, что mpox больше не является глобальной чрезвычайной ситуацией в здравоохранении».

Он отметил, что за последние три месяца поступили сообщения о почти на 90% меньшем числе заболевших mpox, чем за предыдущие три месяца.

Гендиректор позитивно оценил «быстрое реагирование стран» на вспышку этого заболевания. «Мы видим сейчас постоянный прогресс в контроле над этой вспышкой, основанный на уроках ВИЧ, и тесно работаем с большинством затронутых общин», - пояснил Гебрейесус. По его словам, в целом в ВОЗ из 111 стран поступила информация о более чем 87 тыс. случаев заражения mpox и 140 летальных исходах.

Глава ВОЗ подчеркнул, что объявление о завершении режима ЧС по mpox отнюдь не означает, как и в случае с COVID-19, что «работа завершена». «Заболевание mpox продолжает представлять значительный вызов для общественного здравоохранения, что требует сильного, активного и устойчивого реагирования», - сказал он. Гебрейесус обратил внимание на тот факт, что вирус продолжает заражать людей «во всех регионах, включая Африку». Он призвал не ослаблять работу по тестированию на mpox и оценке рисков, рекомендовав странам интегрировать планы предотвращения и лечения mpox в действующие программы здравоохранения, чтобы «быстро отвечать на будущие вспышки».