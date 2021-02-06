Глава ВОЗ: Если страны не будут делиться вакцинами от COVID-19, мы вернемся к исходной точке

ЖЕНЕВА. КАЗИНФОРМ - Число людей, получивших прививку от коронавируса, уже превысило число тех, кто им заразился. Об этом сообщил глава ВОЗ Тедрос Гебрейесус, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Центр новостей ООН.

Вместе с тем, он подчеркнул, что три четверти всех прививок были сделаны в 10 странах, на которые приходится 60 процентов мирового ВВП. В 130 странах, в которых в общей сложности насчитывается 2,5 миллиарда жителей, пока не привили ни одного человека.

«В некоторых странах вакцинировали уже даже значительную часть населения, неподверженного риску тяжелого протекания болезни или смерти от нее. Любое правительство обязано защищать свой народ. Но как только страны, у которых есть вакцины, привьют медработников и пожилых людей, лучший способ защитить остальную часть своего населения – это поделиться вакцинами, чтобы другие страны могли сделать то же самое», – сказал д-р Тедрос.

«Чем больше времени уходит на вакцинацию людей из группы риска по всему миру, тем больше мы даем вирусу возможностей мутировать и научиться «обманывать» вакцины, – пояснил он. – Другими словами, если мы не победим вирус повсеместно, мы вернемся к исходной точке».

Он напомнил о том, что в среду ВОЗ и ее партнеры по инициативе COVAX опубликовали первый промежуточный прогноз распределения вакцин от коронавируса. Многие страны готовы начать кампанию по вакцинации населения, однако препаратов пока недостаточно.

Д-р Тедрос призвал страны, располагающие вакцинами, делиться ими с другими государствами.

«Но мы также должны расширить производство вакцин. На прошлой неделе компания Sanofi объявила, что предоставит свою производственную инфраструктуру для производства вакцин Pfizer/BioNTech. Мы призываем другие компании последовать этому примеру», – сказал д-р Тедрос.