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Глава управления здравоохранения назначен в Костанайской области

5 Ноября 2021 13:21
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Глава управления здравоохранения назначен в Костанайской области

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ — Аким Костанайской области Архимед Мухамбетов на заседании Оперативного штаба по недопущению распространения КВИ представил нового руководителя управления здравоохранения, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

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«Айтбаев Рустем Сапаралыевич ранее занимал должность заместителя руководителя управления здравоохранения», - сообщил А. Мухамбетов.

По информации акима, в ходе заседания Штаба была также рассмотрена работа мониторинговых групп. Так, мониторинговыми группами с 1 октября проведено 1 319 рейдовых мероприятий, выявлено 83 нарушений карантинных мер.

В настоящее время загруженность инфекционных коек составляет 33,2%. На лечении находятся 551 человека. Вакцинацию первым компонентом прошло 330718 человек, второй компонент получили 306986 человек. На сегодняшний день в область доставлено 484590 доз первого и второго компонента вакцины»,- отметил глава региона в своём посте.

Также в области продолжается вакцинация населения против гриппа. Закуплено 75 950 доз вакцины против гриппа «Гриппол плюс». На сегодняшний день провакцинировано 64947 человек или 85%. Профильному ведомству акимом поручено обеспечить 100% охват вакцинацией против гриппа в срок до 10 ноября.

«Вместе с тем, анализ эпидемиологической ситуации в регион показывает ряд негативных факторов, способствующих регистрации новых случаев заражения КВИ. По итогам заседания поручил департаменту полиции совместно с с акимами регионов усилить работу мониторинговых групп», - подытожил А. Мухамбетов.

Ранее сообщалось, что в Костанайской области вновь отмечается рост заболеваемости КВИ. За прошлые сутки зарегистрировано 137 случаев.


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#Костанайская область   #Здравоохранение   #Назначения   #Коронавирус в РК  
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Автор:

Жанна Мусабаева

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