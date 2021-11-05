Глава управления здравоохранения назначен в Костанайской области

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ — Аким Костанайской области Архимед Мухамбетов на заседании Оперативного штаба по недопущению распространения КВИ представил нового руководителя управления здравоохранения, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

«Айтбаев Рустем Сапаралыевич ранее занимал должность заместителя руководителя управления здравоохранения», - сообщил А. Мухамбетов.

По информации акима, в ходе заседания Штаба была также рассмотрена работа мониторинговых групп. Так, мониторинговыми группами с 1 октября проведено 1 319 рейдовых мероприятий, выявлено 83 нарушений карантинных мер.

В настоящее время загруженность инфекционных коек составляет 33,2%. На лечении находятся 551 человека. Вакцинацию первым компонентом прошло 330718 человек, второй компонент получили 306986 человек. На сегодняшний день в область доставлено 484590 доз первого и второго компонента вакцины»,- отметил глава региона в своём посте.

Также в области продолжается вакцинация населения против гриппа. Закуплено 75 950 доз вакцины против гриппа «Гриппол плюс». На сегодняшний день провакцинировано 64947 человек или 85%. Профильному ведомству акимом поручено обеспечить 100% охват вакцинацией против гриппа в срок до 10 ноября.

«Вместе с тем, анализ эпидемиологической ситуации в регион показывает ряд негативных факторов, способствующих регистрации новых случаев заражения КВИ. По итогам заседания поручил департаменту полиции совместно с с акимами регионов усилить работу мониторинговых групп», - подытожил А. Мухамбетов.

Ранее сообщалось, что в Костанайской области вновь отмечается рост заболеваемости КВИ. За прошлые сутки зарегистрировано 137 случаев.