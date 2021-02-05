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    14:14, 05 Февраль 2021 | GMT +6

    Глава управления спецслужбы охраны Атырауской области подозревается в продаже госбензина

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Глава управления специализированной службы охраны Атырауской области подозревается в продаже государственного бензина и перечислении неработавшим сотрудникам полиции денежных средств. Эту информацию подтвердил следователь по особо важным делам Агентства по противодействию коррупции Данияр Бигайдаров, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Подтверждаете ли вы начало уголовного расследования в отношении начальника ГУ «Управление специализированной службы охраны Атырауской области», который подозревается в хищении денежных средств, перечисляя фактически неработавшим сотрудникам полиции и продавая государственный бензин?» - спросили представители СМИ на онлайн брифинге Данияра Бигайдарова.

    «Подтверждаем. В отношении одного из руководителей указанного лица санкцией суда избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Иная информация в интересах следствия разглашению не подлежит», - ответил Д.Бигайдаров.
    Теги:
    Атырау Борьба с преступностью Аутизм Правоохранительные органы
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