Глава управления спецслужбы охраны Атырауской области подозревается в продаже госбензина

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Глава управления специализированной службы охраны Атырауской области подозревается в продаже государственного бензина и перечислении неработавшим сотрудникам полиции денежных средств. Эту информацию подтвердил следователь по особо важным делам Агентства по противодействию коррупции Данияр Бигайдаров, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Подтверждаете ли вы начало уголовного расследования в отношении начальника ГУ «Управление специализированной службы охраны Атырауской области», который подозревается в хищении денежных средств, перечисляя фактически неработавшим сотрудникам полиции и продавая государственный бензин?» - спросили представители СМИ на онлайн брифинге Данияра Бигайдарова.

«Подтверждаем. В отношении одного из руководителей указанного лица санкцией суда избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Иная информация в интересах следствия разглашению не подлежит», - ответил Д.Бигайдаров.