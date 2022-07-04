4 Июля 2022 22:10

Глава УДП втретился с коллективом лечебно-оздоровительного комплекса «Оқжетпес»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Управляющий делами Президента Айбек Дадебаев продолжает встречи с коллективами подведомственных организаций. Об этом передает МИА «Казинформ».

«Сегодня в поселке Бурабай провел выездные совещания с предприятиями, расположенными в Щучинско-Боровской курортной зоне. Посвящу им отдельные посты. А начну сегодня с ЛОК «Оқжетпес». Это один из флагманов казахстанских здравниц. Люди ценят ее за уникальные местность, климат и лечение. Пользуется большим спросом, особенно в летний сезон. Но это не повод для самоуспокоения. Чтобы держать марку, необходимо большое внимание уделять качеству сервиса. Об этом и поговорили сегодня с коллективом санатория», - сообщил в Telegram Айбек Дадебаев.





По его информации, в этом году планируется отремонтировать 20 номеров.

«Продолжим обновление медоборудования. В прошлом году мы закупили 5 единиц, в этом году еще 4 единицы оборудования планируется приобрести. Кроме рабочих моментов, обсудили также вопросы личного характера: оздоровление самих врачей, служебное жилье... Постарались дать исчерпывающие ответы. Проблемы системного характера, где требуется межведомственное взаимодействие, записал для себя. Будем отрабатывать с госорганами. А на наиболее часто задаваемые вопросы с ответами будем публиковать на сайте УДП. Еще раз благодарю коллег за открытый диалог», - заключил А. Дадебаев.