Глава УДП провел встречу с членами Президентского молодежного кадрового резерва

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Управляющий делами Президента Айбек Дадебаев встречу с членами Президентского молодежного кадрового резерва, передает МИА «Казинформ».

«Сегодня провел встречу с талантливыми ребятами Президентского молодежного кадрового резерва. Считаю необходимым обсуждать перспективные идеи и внедрять их в жизнь вместе с активными гражданами нашей страны. Не менее важно, что сами резервисты готовы участвовать в проектах развития государства и системы Управления делами Президента. На сегодняшний день у нас работает дискуссионный клуб, создается научно-технический совет. Значительный вклад молодежь может внести в работу проектного офиса Управления делами, развивать инфокоммуникационные технологии. Рассказал резервистам о работе Управления делами и пригласил их присоединиться к нашему профессиональному коллективу, где уже работают двое ребят из Президентского кадрового резерва, внося свой посильный вклад в общее дело», - сообщил в Telegram Айбек Дадебаев.

По его словам, со стороны молодежи прозвучало несколько ценных предложений. Например, о внедрении стандартов туристического сервиса в национальных парках, в том числе государственном нацпарке «Бурабай», находящемся в ведении Управления делами Президента.