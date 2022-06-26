РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    23:00, 25 Июнь 2022 | GMT +6

    Глава УДП провел встречу с членами Президентского молодежного кадрового резерва

    None
    None
    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Управляющий делами Президента Айбек Дадебаев встречу с членами Президентского молодежного кадрового резерва, передает МИА «Казинформ».

    «Сегодня провел встречу с талантливыми ребятами Президентского молодежного кадрового резерва. Считаю необходимым обсуждать перспективные идеи и внедрять их в жизнь вместе с активными гражданами нашей страны. Не менее важно, что сами резервисты готовы участвовать в проектах развития государства и системы Управления делами Президента. На сегодняшний день у нас работает дискуссионный клуб, создается научно-технический совет. Значительный вклад молодежь может внести в работу проектного офиса Управления делами, развивать инфокоммуникационные технологии. Рассказал резервистам о работе Управления делами и пригласил их присоединиться к нашему профессиональному коллективу, где уже работают двое ребят из Президентского кадрового резерва, внося свой посильный вклад в общее дело», - сообщил в Telegram Айбек Дадебаев.

    По его словам, со стороны молодежи прозвучало несколько ценных предложений. Например, о внедрении стандартов туристического сервиса в национальных парках, в том числе государственном нацпарке «Бурабай», находящемся в ведении Управления делами Президента.


    Теги:
    УДП Президентский кадровый резерв Официально
    Сейчас читают
    03:33, 01 Октябрь 2023
    Данир Калдыбеков выиграл турнир ITF Juniors J100 Shymkent Open
    03:00, 01 Октябрь 2023
    Волна убийств захлестнула Швецию
    02:22, 01 Октябрь 2023
    Неблагоприятные метеоусловия будут в пяти городах Казахстана
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!