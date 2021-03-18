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Глава Тюркской академии встретился с представителями казахстанских СМИ

18 Марта 2021 18:14
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Глава Тюркской академии встретился с представителями казахстанских СМИ

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сегодня президент Международной Тюркской академии Дархан Кыдырали встретился с руководителями и представителями ряда СМИ Казахстана в канун Нового года - Наурыза. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Академии.

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В мероприятии приняли участие председатель правления Международного информационного агентства «Казинформ» Аскар Омаров, первый заместитель председателя агентства «Хабар» Ринат Кертаев, директор канала «Balapan TV» Макпал Жумабай, генеральный директор ТОО «Qazaq radioları» Ернур Бурахан, директор ТОО «Елорда ақшамы» Ержан Жунусов, директор управления информационно-аналитических программ АО «РТРК Казахстан», Жалгас Садибекулы, главный редактор газеты «Туркестан» Куат Ауесбай, главный редактор портала «История Казахстана» Алтынбек Кумырзак, главный редактор портала «Әдебиет» Нурлан Кабдай, а также представители известных СМИ.


В ходе встречи в Тюркском музее глава Академии Дархан Кыдырали рассказал о проделанной организацией работе и о реализации намеченного в этом году плана.

Кроме того, ряд руководителей и представителей СМИ были награждены специальными наградами и благодарственными письмами за их вклад в информационную сферу тюркского мира.

Участники встречи познакомились с традициями древних тюрков в начале года, приняли участие в проведении церемонии удара молотом по чугунной наковальне, проводимый в честь выхода тюрков из Эргенекона. После этого гости отведали наурыз коже и свободно побеседовали за столом.

Участникам встречи была подарена уникальная ​​книга «Тюркский мир: Историко-культурный атлас».





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#СМИ   #Наурыз   #Тюркский мир  
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