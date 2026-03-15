    14:05, 15 Март 2026 | GMT +5

    Глава ЦИК Таджикистана: Референдум в Казахстане организован на высоком уровне

    В республиканском референдуме, проходящем в Казахстане, принимают участие и международные наблюдатели. Среди них - председатель Центральной комиссии по выборам и референдумам Республики Таджикистан Худоёрзода Бахтиёр, передает Kazzinform.

    Он сообщил, что прибыл в Казахстан в составе миссии СНГ, Шанхайской организации сотрудничества, Межпарламентской ассамблеи и Организации Договора о коллективной безопасности.

    — По приглашению Центральной избирательной комиссии Казахстана мы прибыли для наблюдения за подготовкой и проведением референдума. Во время пребывания в Астане мы ознакомились с подготовительными работами к референдуму, а также сегодня непосредственно наблюдали за процессом голосования, — сказал Худоёрзода Бахтиёр.

    По мнению наблюдателя, для организации референдума была проведена масштабная и всесторонняя подготовительная работа. Члены участковых и территориальных комиссий прошли специальную подготовку по всем этапам проведения референдума.

    — Это свидетельствует о том, что Центральная избирательная комиссия Казахстана организовала политическую кампанию на высоком уровне. Граждане, имеющие право голоса, свободно и по собственной воле приходят на участки и голосуют. Это является доказательством того, что при проведении референдума соблюдаются принципы свободного выбора граждан и открытости, — отметил он.

    В завершение он пожелал народу Казахстана мира, единства и устойчивого развития.

    Жанара Мухамедиярова
