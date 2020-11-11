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Глава «ТАТМЕДИА» перечислил основные вызовы, стоящие перед традиционными СМИ

11 Ноября 2020 17:03
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Глава «ТАТМЕДИА» перечислил основные вызовы, стоящие перед традиционными СМИ

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Генеральный директор АО «ТАТМЕДИА» Шамиль Садыков перечислил главные вызовы, стоящие сегодня перед традиционными средствами массовой информации, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Сегодня у нас высокий уровень проникновения интернета. 76% людей в Татарстане пользуется интернетом. Это наш новый вызов, который оказывает влияние на формирование всего медийного рынка», - сказал Шамиль Садыков, выступая на панельной сессии «Мультиплатформенность» Astana Media Week 2020.

Спикер также перечислил еще несколько вызовов стоящих перед традиционными СМИ.

«Вторая важная цифра - 58% людей, пользующихся интернетом, пользуется и социальными сетями. Из них 82% пользуется социальными сетями через мобильные устройства. Это еще один вызов. И самое главное – полтора часа в день своего времени люди проводят в социальных сетях. Вот это главные вызовы, которые сейчас стоят перед традиционными СМИ: перед телевидением, газетами и журналами», - добавил Шамиль Садыков.

Напомним, сегодня в столице Казахстана стартовала Astana Media Week 2020. Astana Media Week – ежегодное мероприятие, организуемое Министерством информации и общественного развития. Тема нынешнего года: «Работа с построением будущего». Традиционно Astana Media Week продлится три дня. В рамках мероприятия будут обсуждены тренды в сфере медиа, а также анализ сигналов изменений в данной сфере. В мероприятии примут участие профессионалы международной кино-, телеиндустрии, сотрудники пресс-служб центральных и местных государственных органов, национальные и региональные СМИ, иностранные телеканалы, покупатели и продавцы цифрового контента.


Фото:tatar-inform.ru
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#Нур-Султан   #СМИ  
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Автор:

Серик Сабеков

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