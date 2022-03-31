Глава Takeda в Казахстане: Правительство Казахстана уделяет особое внимание инновационной терапии

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Takeda в Казахстане работает на рынке страны 25 лет. О том влиянии, которое оказало присутствие биофармацевтического лидера на рынок Казахстана, о перспективах отечественной фармацевтики, а также о необходимости обеспечения доступа пациентов к инновационному лечению рассказывает директор компании Takeda в Казахстане Сабира Салыхова. Об этом передает МИА «Казинформ».

– Сабира, Takeda является одной из крупнейших фармацевтических компаний мира. Расскажите подробнее о вашей деятельности и специализации.

– Takeda – это глобальная научно-исследовательская биофармацевтическая компания. Она работает, основываясь на корпоративных и общечеловеческих ценностях, и императивами работы считает пациента, людей и планету. И здесь, в первую очередь выступает ориентированность на пациента – привезти те препараты в страну, которые улучшат качество жизни граждан и уверенность в будущем. Поэтому мы в Takeda стремимся воплощать передовые научные достижения в инновационные лекарственные средства, меняющие жизнь пациентов к лучшему во всем мире.

Наши исследования и разработки сосредоточены в четырех терапевтических областях: онкология, редкие заболевания, невронаука и гастроэнтерология. Мы также инвестируем в плазменную терапию и вакцины. И этой истории невероятной приверженности пациентам во всем мире уже более 240 лет, а своими корнями она уходит в далекий 1781 год в Осаку, Японию.

– На каких направлениях вы фокусируетесь в Казахстане?

– Развивающиеся рынки, в числе которых и Казахстан, приобретают для Takeda всё большее значение. Казахстанский рынок для нашей компании не просто важен. Он является ключевым, и мы делаем все возможное, чтобы для казахстанских пациентов были доступны новейшие разработки.

В Казахстане Takeda фокусируется на гастроэнтерологии, гематологии, иммунологии, неврологии, онкологии и редких заболеваниях. В частности, мы работаем с такими социально значимыми заболеваниями как мукополисахаридоз второго типа, болезнь Фабри, болезнь Гоше, лимфома Ходжкина, множественная миелома, воспалительные заболевания кишечника (ВЗК), гемофилия, наследственный ангионевротический отёк (НАО), первичные иммунодефицитные заболевания.

По этим направлениям мы активно поддерживаем государственные программы в сфере здравоохранения, работаем с медицинскими учреждениями по вопросам улучшения качества диагностики, проведения обучающих программ для специалистов здравоохранения, предоставляя им информационный доступ к передовым стандартам лечения. Мы также работаем непосредственно c пациентскими организациями и НПО на выявление неудовлетворенных потребностей в диагностике, уходе и терапии.

Сегодня мы представляем на территории республики 33 продукта, десять из которых –современные инновационные препараты, которые позволяют спасать, сохранять и продлевать жизни. Takeda входит в ТОП-10 казахстанских фармацевтических компаний и занимает 3% внутреннего рынка страны.

– С чего начиналась деятельность в нашей стране и какие важные вехи были в истории компании?

- В Казахстане Takeda начала свою деятельность в 1996 году и продолжает удовлетворять медицинские потребности казахстанских пациентов уже более 25 лет. Как и в большинстве стран СНГ, компания начинала свою деятельность как представительство Nycomed, компании, которую в 2011 году приобрела Takeda Pharmaceuticals. В 2013 году мы переименовали компанию, полностью реорганизовав местное представительство в полноценное казахстанское юридическое лицо. С того момента началась новая веха нашей истории.

До приобретения Nycomed география бизнеса Takeda в основном охватывала рынки Японии и США. Объединение усилило позиции на рынках обоих партнёров: если сильные стороны Takeda – мощная исследовательская база и портфель медицинских препаратов, то у Nycomed – это региональный охват. Оно позволило вывести сложные и прогрессивные лекарственные средства Тakeda на рынок РК. Думаю, это был важный шаг для казахстанской медицины.

Еще одним из поворотных моментов в истории Takeda стало завершение сделки по приобретению компании Shire в 2019 году. Благодаря этому Takeda поднялась в лидирующих позициях в Японии и США, вошла в ТОП-10 мировых фармацевтических компаний, и, главное, направила свои инвестиции в научные разработки и трансформировалась в биофармацевтического лидера мирового класса. В Казахстане это объединение двух юридических лиц ТОО «Баксалта Казахстан» и ТОО «Такеда Казахстан», путем присоединения первого ко второму, что позволило продолжить внедрение передовых решений и технологий в нашу отечественную клиническую практику быстрее.

– Вы делаете акцент на том, что Takeda трансформировалась в биофармацевтическую компанию, в чем разница?

- Биофармацевтика или фармацевтическая биотехнология – это отрасль промышленности и научных исследований, основанная на технологиях получения сложных макромолекул, идентичных существующим в живых организмах. Не вдаваясь в научные подробности, именно интеграция биотехнологии в медицину способствует поиску новых решений для тех или иных заболеваний. Этот факт позволяет нам с уверенностью утверждать, что мы готовы дать обществу возможности для решения ключевых социальных проблем путем удовлетворения насущных медицинских потребностей и поддержки устойчивых систем здравоохранения.

Ежегодно Takeda инвестирует в исследования около 4.5 млрд. долларов США. Наши научно-исследовательские центры находятся в Осаке и Цукубе (Япония), Сан-Диего и Сан-Франциско (США), в Кембридже (Великобритания) и Сингапуре. Наша глобальная команда исследователей и ученых, – около пяти тысяч сотрудников по всему миру, вместе с нашими партнерами используют передовые научные достижения, для того, чтобы найти инновационные решения неудовлетворенных медицинских потребностей. До конца 2024 года Takeda планирует вывести на глобальный рынок 11 лучших в своем сегменте продуктов и зарегистрировать 15 лекарственных средств.

Я радуюсь, наблюдая за трансформациями Takeda, которые позволили нам расширить научно-исследовательскую базу компании. Сегодня Takeda — единственная среди фармкомпаний, акции которой представлены на двух фондовых биржах — Токийской и в Нью-Йорке.

Наша компания прошла большой путь от маленького семейного бизнеса до глобальной биофармацевтической компании-лидера с присутствием в более 80 странах мира, и в прошлом году мы отметили ее 240-летие.

– Какой вклад вносит ваша компания в борьбу с пандемией COVID-19?

– Пандемия COVID-19 стала вызовом для всех – населения, государств, медиков, и для нас, фармпроизводителей. Усилия, которые прилагают наши коллеги в медицине для борьбы с пандемией в Казахстане и по всему миру, впечатляют. Мне кажется, что сотрудничество и объединение усилий, экспертизы, исследований и инноваций стали одним из символов последних двух лет. Только благодаря этому мы сможем победить сложные заболевания. В этом отношении стоит вспомнить об Альянсе ведущих мировых фармкомпаний, который инициировала Takeda. Будучи экспертом в разработке препаратов на основе плазмы крови, мы стали одной из компаний, которая сформировала Альянс для создания терапевтического средства против COVID-19.

Сейчас Takeda при поддержке японского правительства производит рекомбинантную вакцину-кандидат от Novavax и распространяет кандидатную матричную РНК-вакцину Moderna, тем самым обеспечивая доступность вакцин против COVID-19 в Японии. Я уверена, что и после преодоления пандемии этот дух кооперации в отрасли сохранится.

И здесь я хотела бы отметить, что помимо этого, Takeda сосредотачивает свои усилия и ресурсы на вакцинах против Денге и вируса Зика.

В Казахстане мы поддержали систему здравоохранения через гуманитарную помощь. В частности, компания обеспечила средствами индивидуальной защиты лечебно-профилактические учреждения, осуществила срочную поставку в страну около 5 тысяч флаконов высококачественного альбумина австрийского производства, который является важным компонентом лечения пациентов с тяжелым течением COVID-19. Кроме того, совместно с Ассоциацией международных фармацевтических производителей мы поддержали проведение ЕНТ в 2020 году в пик заболеваемости, обеспечив абитуриентов 80 тысячами масок.

– Как много сотрудников работает в компании в целом и в вашем офисе в Казахстане? Как вы мотивируете сотрудников для более эффективной работы?

– Представительства Takeda есть в 80 странах и регионах. По всему миру в компании работает около 47 000 сотрудников. Примерно 50% из – женщины. Причем их доля на руководящих позициях составляет около 40%.

В казахстанском офисе у нас работает около 130 человек. Большинство из них (85%) – женщины. Впрочем, если опустить гендерную принадлежность, все наши сотрудники в первую очередь – лучшие таланты. Мы всячески поддерживаем идею создания гендерно-сбалансированной, разнообразной, инклюзивной, безопасной, открытой и сплоченной рабочей среды. Takeda стремится обеспечить своим сотрудникам все условия для успешной работы и развития, ведь компания заслуженно является работодателем мирового уровня. К слову, в 2022 году Takeda была сертифицирована независимой международной организацией Top Employers Institute в 39 странах мира как «Лучший работодатель» уже пятый год. Takeda в Казахстане завоевывает эту награду третий год подряд. К тому же, в этом году мы впервые получили сертификат Great Place to Work («Отличное место работы») от международной организации Great Place to Work Institute, где результат оценивается не только по передовым HR практикам, но и по удовлетворенности сотрудников.

Успех Takeda стал возможен во многом благодаря нашим сотрудникам. Их возможностям и тому, что они хотят меняться, развиваться и расти вместе с компанией. Все позитивные изменения в Takeda делают наши люди, которые любят компанию и преданы ей.

Мы же оказываем всевозможную поддержку нашим сотрудникам и способствуем развитию талантов, а также ускоряем их профессиональных рост с помощью специальных тренингов, программ, практик неформальных методов обучения.

Все вышеперечисленное позволяет нам выстроить особую культуру доверия.

– Сильно ли изменился фармацевтический рынок Казахстана за четверть века, что компания на нём работает?

– Благодаря инвестиционной политике страны, государственным законам, регулированию, фармацевтический рынок, безусловно, сильно меняется и государство абсолютно управляет этим процессом.

Также приход крупных фармацевтических компаний в Казахстан принес свои позитивные изменения. Эти компании, в том числе и Takeda, активно внедряют свои этичные и прозрачные правила игры, четкие принципы работы, опыт и экспертизу с других рынков. Мы являемся членами в бизнес и индустриальных ассоциациях, таких, как НПП «Атамекен», Европейская бизнес ассоциация (EUROBAK), Американская торговая палата (AmCham), Ассоциация международных фармацевтических производителей (АМФП) лекарств и Японская торговая палата, и совместно с бизнес сообществом выстраиваем диалог с государством и обществом.

Кроме того, правительство Казахстана уделяет особое внимание инновационной терапии и редким заболеваниям. И в этом свете я бы акцентировала внимание на том, что Takeda – это не просто фармацевтическая компания. Takeda, в соответствии с требованиями современной высокотехнологичной медицины, трансформировалась в биофармацевтическую компанию с фокусом на редкие заболевания, онкологию, невронауку и гастроэнтерологию.