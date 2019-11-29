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Глава Таджикистана избран президентом международного фонда спасения Арала
29 Ноября 2019 15:48
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ТАШКЕНТ. КАЗИНФОРМ – На второй Консультативной встречи глава Таджикистана избран президентом международного фонда спасения Арала, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».
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Завершая встречу в узком формате, президент Республики Узбекистан сообщил, что главами государств ЦА принято решение о назначении президента Таджикистана Эмомоли Рахмонова президентом МФСА, сроком на три года.
«Таким образом, председательство переходит от Туркменистана к Таджикистану. Мы все под этим подписались», - отметил президент Республики Узбекистан.Напомним, что накануне Первый Президент РК – Елбасы Нурсултан Назарбаев прибыл с визитом в Ташкент для участия в Консультативной встрече глав Центральной Азии. Нурсултан Назарбаев избран Почетным Председателем Консультативной встречи.
Ключевые слова: Центральная Азия, Таджикистан, Узбекистан,
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