Глава Таджикистана избран президентом международного фонда спасения Арала

ТАШКЕНТ. КАЗИНФОРМ – На второй Консультативной встречи глава Таджикистана избран президентом международного фонда спасения Арала, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

Завершая встречу в узком формате, президент Республики Узбекистан сообщил, что главами государств ЦА принято решение о назначении президента Таджикистана Эмомоли Рахмонова президентом МФСА, сроком на три года.

«Таким образом, председательство переходит от Туркменистана к Таджикистану. Мы все под этим подписались», - отметил президент Республики Узбекистан.