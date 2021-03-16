Глава столичной полиции провел отчетную встречу с населением

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Начальник департамента полиции города Нур-Султана Ержан Саденов провел отчетную встречу с населением. Жители столицы в онлайн-режиме смогли напрямую задать вопросы, обратиться с жалобами и предложениями, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу столичного ДП.

Свое выступление глава полицейского ведомства начал с подведения итогов оперативно-служебной деятельности за прошедший год.

Несмотря на то, что пандемия стала особым вызовом, главным приоритетом была и остается охрана общественного порядка, профилактика преступлений и безопасность наших граждан.

«В 2020 году на 5 670 преступлений зарегистрировано меньше, сократилось число разбоев, грабежей, краж, хулиганств. Вместе с тем, увеличилось количество правонарушений в семейно-бытовой сфере. Семейно-бытовые правонарушения носят скрытый характер. Из-за страха и боязни общественного осуждения жертвы зачастую умалчивают, а «домашние тираны» выходят сухими из воды, что иногда приводит к трагическим последствиям. В истекшем году погибло 7 человек и более 50 получили телесные повреждения.

В отношении семейных дебоширов вынесены почти 8 тысяч защитных предписаний, установлено 253 особых требования к поведению нарушителя. В целом, профилактику семейно-бытовой преступности нужно вести в комплексе», - сообщил Ержан Саденов.

В отчетной встрече приняли участие представители КСК и обслуживающих организаций, жители столичных районов, оторым доведена до сведения необходимость незамедлительного обращения в полицию, если они стали свидетелями насилия, жестокого обращения или заметили подозрительных лиц.

Отдельно начальник департамента отметил граждан, принимающих активное участие в охране общественного порядка. Неравнодушие жителей не раз помогали предотвращать правонарушения.

Для оперативного реагирования на сообщения граждан с 1 февраля текущего года запущено мобильное приложение «102».

Наряду с этим период карантина способствовал росту интернет-мошенничеств. Раскрыто 592 факта, к уголовной ответственности привлечены 97 лиц.

На встрече с жителями начальник департамента выделил взаимодействие с обществом, обеспечение открытости и прозрачности деятельности полиции, переход на сервисную модель как основные направления работы вверенного ему ведомства.

«В рамках реализации концепции «Слышащего государства» руководством департамента еженедельно проводится прием граждан, где принимаются конкретные меры по решению обозначенных проблем. Еще одним шагом в развитии «сервисной полиции» является внесение поправок в законодательство, позволяющих водителям не возить с собой права и техпаспорт. Достаточно предоставить удостоверение личности, по которому полицейский через планшет сможет проверить необходимые документы»,- отметил он.

После завершения доклада начальник департамента выслушал все поступившие от граждан вопросы. Жителей интересовали проблемы, касающиеся временной регистрации, дорожной безопасности, установки дополнительных светофоров, а также незаконной сдачи квартир, нарушения тишины и курения в общественном месте. Кроме того, от жителей поступали слова благодарности в адрес работы участковых инспекторов полиции.

В завершение встречи Ержан Саденов поблагодарил всех горожан за активное участие в онлайн-встрече, которое проходило более 1,5 часа и подчеркнул, что на все вопросы будут даны исчерпывающие ответы. Всего в ходе встречи поступило свыше 50 вопросов.