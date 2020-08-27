Глава столичной полиции принял участие в воздушном патрулировании города
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Столичным Департаментом полиции проведен мониторинг дорожного движения и экологической ситуации с использованием авиатехники, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДП г.Нур-Султан.
В г. Нур-Султан 27 августа с 08:00 до 09:00 ч. состоялся облет над территорией города. Для полета использовалась техника АО «Казавиаспас».
«Сегодняшний облет над территорией города мы провели в период максимальной загруженности дорог, для определения проблемных вопросов в организации дорожного движения на сложных транспортных узлах. Кроме того, подобная практика позволяет выявить экологические проблемы в нашем городе», - отметил руководитель столичной полиции Ержан Саденов, принявший участие в воздушном патрулировании.
Целью облета является выявление текущих транспортных проблем в час пик при интенсивном трафике. Решения этих проблем включены в план развития города по разгрузке, реконструкции улиц и строительству развязок. Дальнейшие действия будут осуществляться в рамках реализации данного плана.
Вместе с представителями компании CTS в облете приняли участие ГУ «Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры» г.Нур-Султан и ТОО «СМЭУ Астана».
Во время облета территории города помимо ситуации на дорогах были проинспектированы возможные места несанкционированных свалок и выявлены факты нарушения правил благоустройства города. Так, при мониторинге ситуации с воздуха собрана информация о незаконном вывозе грунта с карьеров и свалок в столице. В отношение лиц, виновных в образовании несанкционированных свалок будут приняты меры согласно действующего законодательства.
С начала года за выгруз мусора в неустановленном месте привлечено к административной ответственности 108 водителей грузового автотранспорта. Все нарушители оштрафованы.
За ненадлежащую уборку внутриквартальных территорий и проезжей части, несвоевременный сбор и вывоз отходов к административной ответственности привлечено свыше 140 подрядных организаций на общую сумму 8 млн. 330 тыс. тенге.
«В целях улучшения санитарного состояния столицы Департаментом полиции города Нур-Султан ежедневно ведется работа по выявлению фактов нарушения правил благоустройства, пресечению незаконного недропользования на территории столицы и недопущению образования несанкционированных свалок. Проводятся мероприятия по строительным объектам на предмет организации своевременной уборки прилегающей территории объектов от строительного и крупногабаритного мусора, а также принятия руководителями организаций мер по недопущению нарушения правил благоустройства», - сказал Ержан Саденов.
Во время облета проведен мониторинг главных магистралей города, большой кольцевой а также окраин, рынков и парковок. Проведена проверка заторов и пробок на наиболее загруженных улицах столицы – пр.Туран, пр. Сарыарка, пр.Богенбай батыра, пр. Мангилик Ел, ул. Сарайшык, ул. Сейфулина, ул.Кунаева, пр. Абая, пр. Момышулы, развязки М1, М2 и т.д.
По результатам сегодняшнего мероприятия, Департаментом будут разработаны предложения по развитию дорожной инфраструктуры, что поможет эффективно распределить транспортные потоки, скорректировать дорожное движение и улучшить состояние безопасности столичных дорог.
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