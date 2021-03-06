РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    13:22, 06 Март 2021 | GMT +6

    Глава столичной полиции поздравил женщин-журналистов с 8 марта

    None
    None
    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сегодня руководитель столичного департамента полиции, строго соблюдая карантинные меры, поздравил с наступающим Международным женским днем 8 Марта представительниц средств массовой информации. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДП города Нур-Султана.

    «От всего сердца поздравляю вас с прекрасным праздником – Международным женским днем 8 марта! Примите самые искренние слова признательности за ваш самоотверженный труд. Вы находились в первых рядах борьбы с пандемией, своевременно и достоверно информируя общественность о ситуации в столице, вы активно освещали нашу работу на блокпостах, принимали участие в рейдовых мероприятиях», - сказал Ержан Саденов.

    В этот светлый праздник он пожелал прекрасным дамам интересных сюжетов, новых творческих свершений, крепкого здоровья, успехов, всех благ, вручив цветы и памятные подарки.



    Теги:
    Другие государственные органы Астана СМИ Общество Правоохранительные органы
    Сейчас читают
    Сегодня, 07:50
    Казахстанские боксеры сразятся за выход в финал на Азиаде
    Сегодня, 07:20
    Учения разведчиков прошли в региональном командовании «Юг»
    Сегодня, 07:00
    3 октября. Календарь Казинформа «Даты. События»
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!