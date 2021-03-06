Глава столичной полиции поздравил женщин-журналистов с 8 марта

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сегодня руководитель столичного департамента полиции, строго соблюдая карантинные меры, поздравил с наступающим Международным женским днем 8 Марта представительниц средств массовой информации. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДП города Нур-Султана.

«От всего сердца поздравляю вас с прекрасным праздником – Международным женским днем 8 марта! Примите самые искренние слова признательности за ваш самоотверженный труд. Вы находились в первых рядах борьбы с пандемией, своевременно и достоверно информируя общественность о ситуации в столице, вы активно освещали нашу работу на блокпостах, принимали участие в рейдовых мероприятиях», - сказал Ержан Саденов.

В этот светлый праздник он пожелал прекрасным дамам интересных сюжетов, новых творческих свершений, крепкого здоровья, успехов, всех благ, вручив цветы и памятные подарки.



