Глава столичного Горздрава ревакцинировался

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Руководитель Управления общественного здравоохранения столицы Тимур Муратов сегодня повторно получил прививку от коронавируса. В этот раз он вакцинировался казахстанским препаратом QazVac. Свой выбор вакцины, и почему стоит ревакцинироваться, он объяснил представителям СМИ, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт городского акимата.

«Как известно, после перенесенных инфекций и вакцинации есть такой естественный процесс – угасание иммунитета. COVID-19 именно то инфекционное заболевание, после которого иммунитет сильно ослабевает и не формируется на длительный срок. И вот чтобы предостеречь себя от заражения, необходимо сделать ревакцинацию. Причем ревакцинация проводится путем введения одной инъекции, что позволит сохранить ваш иммунитет на долгое время», - рассказал Тимур Муратов.

Глава ведомства также объяснил, почему на сей раз предпочел отечественную вакцину.

«В первый раз, в феврале, я получил Спутник. На тот момент только он и был на выбор. И так как после российской вакцины допустимо вакцинироваться QazVac или Sinofarm Vero Сell , мой выбор, несомненно, в пользу вакцины местного производства. QazVac прошла нужные фазы клинических испытаний, и как показывает практика, доказала свою эффективность», - добавил руководитель Управления.

Он также поделился с журналистами, какие могут быть риски для организма, если не получить прививку против КВИ снова.

«Вирус мутирует. Никто не может знать, каким тяжелым он может быть на переносимость. Если организм свой не подготовить и не обезопасить сейчас, то в последующем протекать заболевание может куда сложнее», - поведал глава ведомства.

В Нур-Султане с начала кампании ревакцинации повторную прививку получают граждане из числа медицинских работников, сотрудников санитарной эпидемиологической службы и силовых структур.

Всего по городу провакцинировано свыше 467 тысяч человек первым компонентом. Среди лиц, подлежащих вакцинации Pfizer, свой первый компонент получили уже почти пять тысяч горожан.