Глава союза строителей Казахстана Талгат Ергалиев снят с праймериз Nur Otan

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Комитет партийного контроля «Nur Otan» опубликовал информацию о результатах проверки по фактам фальсификации в ходе онлайн-голосования на праймериз членов ППО «Союз строителей Казахстана» в Сарыаркинском районе города Нур-Султан, передает МИА «Казинформ».

В связи с распространением в сети и социальных сетях информации о фальсификации голосов на праймериз в пользу кандидата Ергалиева Талгата Файзуллиевича, баллотирующегося в Сарыаркинском районе города Нур-Султан, Комитетом партийного контроля была инициирована и проведена специальная проверка по данному факту.

В ходе проверки установлено, что имели место факты голосования за членов партии третьими лицами, голосования лиц, не являющихся членами партии. Кроме того, отдельные голосующие ППО «Союз строителей Казахстана» работают и проживают в других регионах, не связаны с данным первичной партийной организацией. Выявлены факты, когда номера мобильных телефонов, числящиеся за членами ППО, в действительности принадлежали другим лицам.

Учитывая допущенные нарушения Устава партии «Nur Otan», Правил проведения праймериз партии «Nur Otan» при организации и проведении онлайн голосования в ППО «Союз строителей Казахстана», по рекомендации Комитета партийного контроля, организационным комитетом Нур-Султанского городского филиала партии принято решение об отмене регистрации в качестве кандидата на праймериз Ергалиева Талгата Файзуллиевича.

В целом, в рамках обеспечения открытого, прозрачного и проведения внутрипартийных выборов Комитетом партийного контроля выявлено более 30 нарушений, по которым приняты соответствующие меры, снято пять кандидатов и к партийной ответственности привлечено 15 членов партии.

По всем нарушениям Правил проведения праймериз можно обращаться на горячую линию 8 (800) 080 4441 (звонок бесплатный) или по электронной почте komek@nurotan.kz. Все сигналы будут детально изучены Комитетом партийного контроля. К виновным будут приняты самые принципиальные меры, вплоть до исключения из партии.



