Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Общество

Глава Союза фермеров вступил в партию «ADAL»

Редактор:  
Малика Сафаргалиева
18 Ноября 2020, 14:50
Глава Союза фермеров вступил в партию «ADAL»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Руководитель Союза фермеров Казахстана Жигули Дайрабаев объявил о вступлении в партию «ADAL», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу партии.

Одной из ключевых причин принятого им решения стало внимание партии к агропромышленному сектору.

Жигули Дайрабаев заявил, что решение вступить в партию было принято им после ознакомления с инициативами партии «ADAL».

«До этого мне поступило предложение от партии «Ауыл», мы даже подписали с ними соглашение. Но в «ADAL» чётко обозначили свой вектор политического предпочтения и приоритеты», - пояснил он.

По мнению Ж. Дайрабаева, у Союза фермеров Казахстана и партии «ADAL» много «точек соприкосновения».

«Как понятно уже из названия, главная ценность партии – это справедливость. Задача понятна и близка каждому – достижение справедливости в обществе. Также я понял, что члены партии - молодые граждане, которые и являются будущим нашей страны.

Для начала я ознакомился с целями, планами и программой партии. Идеологически она оказалась ориентирована в том числе на решение проблем сельскохозяйственного сектора: восстановление инфраструктуры в сельских местностях, а также развитие кооперации на селе, вопросы микрофинансирования, агрокомпетенции, поддержка ЛПХ.

Партия смогла увидеть реальные проблемы в сфере сельского хозяйства, и предложить практически применимые решения, что нашло отражение в предвыборной программе.

Для меня лично отрасль сельского хозяйства имеет огромное значение, я всегда прилагал, и буду прилагать усилия для ее развития. Будучи руководителем Союза Фермеров Казахстана, я всегда открыт к сотрудничеству с общественными объединениями, партиями, которые реально вносят вклад в развитие страны. Поэтому еще раз, детально обдумав и взвесив, я принял решение вступить в партию «ADAL. Наше партнерство будет осуществляться на всех уровнях», - прокомментировал Жигули Дайрабаев.

Дайрабаев Жигули Молдакалыкович родился 29 октября 1954 года. Он окончил Казахский сельскохозяйственный институт имени Турара Рыскулова, а также Высшую школу агропромышленного комплекса. Является ученым-агрономом.

После службы в армии в 1972-1974 годы, возглавлял комсомольские организации. В разные годы руководил несколькими совхозами, а также возглавлял отдел сельского хозяйства района им. Турара Рыскулова, отдел статистики района. Работал руководителем сельхозпредприятий. С 2015 года возглавил Жамбылское областное отделение РОО «Союз Фермеров Казахстана». С 2019 года Жигули Дайрабаев назначен президентом ассоциации «Союз фермеров Казахстана».


Политические партии   Общество  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Этот факт я не скрывала – Зульфия Сулейменова о судимости отца
Этот факт я не скрывала – Зульфия Сулейменова о судимости отца
Зульфия Сулейменова ответила на вопрос об отставке
Зульфия Сулейменова ответила на вопрос об отставке
Сухостой горит на Кургальжинском шоссе под Астаной
Сухостой горит на Кургальжинском шоссе под Астаной
Убийство казахстанской журналистки в Грузии прокомментировали в МИД РК
Убийство казахстанской журналистки в Грузии прокомментировали в МИД РК
Осадки выше декадной нормы выпали за ночь в Петропавловске
Осадки выше декадной нормы выпали за ночь в Петропавловске
В Казахстане задержаны преступные группы за регистрацию авто по поддельным документам
В Казахстане задержаны преступные группы за регистрацию авто по поддельным документам
Зульфия Сулейменова - о представлении на увольнение с должности вице-министра
Зульфия Сулейменова - о представлении на увольнение с должности вице-министра
Ситуация по сахару остается критичной – мажилисмен
Ситуация по сахару остается критичной – мажилисмен
Пожар на 15 га пытаются потушить под Астаной
Пожар на 15 га пытаются потушить под Астаной