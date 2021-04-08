Глава Совета Федерации РФ посетит Казахстан в апреле

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В конце апреля текущего года состоится визит председателя Совета Федерации РФ Валентины Матвиенко в Казахстан. Об этом сообщил министр иностранных дел России Сергей Лавров, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«На конец апреля готовится визит председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко в Казахстан, что также подчеркнет последовательное развитие и парламентского сотрудничества», - сказал Сергей Лавров.

Ранее сообщалось, что в Нур-Султане проходит встреча заместителя Премьер-Министра - министра иностранных дел РК Мухтара Тлеуберди с российским коллегой Сергеем Лавровым.

«Сегодня отношения между нашими странами поступательно развиваются по всем направлениям в духе стратегического партнерства и союзничества. Налажен интенсивный политический диалог, поддерживается динамика межпарламентского сотрудничества на уровне Советов безопасности наших стран, выстроены глубокие экономические связи, системно продвигается процесс экономической интеграции, продуктивно развивается сотрудничество в военно-технической, культурно-гуманитарной и других сферах, расширяются межрегиональные связи», - сказал Мухтар Тлеуберди, открывая встречу.