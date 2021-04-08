РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    12:05, 08 Апрель 2021 | GMT +6

    Глава Совета Федерации РФ посетит Казахстан в апреле

    None
    None
    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В конце апреля текущего года состоится визит председателя Совета Федерации РФ Валентины Матвиенко в Казахстан. Об этом сообщил министр иностранных дел России Сергей Лавров, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «На конец апреля готовится визит председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко в Казахстан, что также подчеркнет последовательное развитие и парламентского сотрудничества», - сказал Сергей Лавров.

    Ранее сообщалось, что в Нур-Султане проходит встреча заместителя Премьер-Министра - министра иностранных дел РК Мухтара Тлеуберди с российским коллегой Сергеем Лавровым.

    «Сегодня отношения между нашими странами поступательно развиваются по всем направлениям в духе стратегического партнерства и союзничества. Налажен интенсивный политический диалог, поддерживается динамика межпарламентского сотрудничества на уровне Советов безопасности наших стран, выстроены глубокие экономические связи, системно продвигается процесс экономической интеграции, продуктивно развивается сотрудничество в военно-технической, культурно-гуманитарной и других сферах, расширяются межрегиональные связи», - сказал Мухтар Тлеуберди, открывая встречу.


    Теги:
    Правительство РК МИД РК Россия Интеграция и партнерство
    Сейчас читают
    01:25, 03 Октябрь 2023
    Заморозки ожидаются на севере Казахстана 3 октября
    01:00, 03 Октябрь 2023
    Сенсацией завершился матч Тимофея Скатова на турнире в Лиссабоне
    00:47, 03 Октябрь 2023
    $16 млн за полгода составил товарооборот между Казахстаном и Люксембургом
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!