Глава Сената Узбекистана и норвежский госсекретарь приедут в Казахстан в ноябре

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Официальный представитель Министерства иностранных дел РК Айбек Смадияров рассказал о двух официальных визитах в Нур-Султан, которые состоятся в начале ноября, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«4-5 ноября состоится визит председателя сената Узбекистана Танзилы Норбаевой в город Нур-Султан. В ходе визита запланированы встречи с высшим руководством страны, а также руководством Парламента Казахстана. Стороны намерены обсудить межпарламентское сотрудничество, культурно-гуманитарные вопросы в рамках года Казахстана в Узбекистане и торгово-экономические кооперационные вопросы региона», - сказал Айбек Смадияров на брифинге в ведомстве.

При этом он подчеркнул, что визит Танзилы Нарбаевой в Нур-Султан состоится впервые. А 7 ноября, по словам А. Смадиярова, в Нур-Султане пройдет очередной раунд казахстанско-норвежских политических консультаций.

«Казахстанскую сторону будут представлять заместитель министра иностранных дел Роман Василенко, норвежскую – государственный секретарь министерства иностранных дел Норвегии Аудюн Халворсен. Стороны обсудят состояние двусторонних отношений, планы на предстоящий год, сверят часы по актуальной международной повестке дня. В последнее время наблюдается оживление казахстанско-норвежского сотрудничества в нефтегазовой, транспортно-логистических сферах, а также укрепления культурно-гуманитарных связей», - отметил официальный представитель МИД.

«Политические консультации между министерствами Казахстана и Королевства Норвегии уже приобрели характер регулярных и проводятся каждый год. Предыдущие политические консультации состоялись в июне 2018 года в Осло», - добавил А. Смадияров.