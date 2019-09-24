+7 (701) 759 90 19 Лента
Нур-Султан: 0 °С
Алматы: 15 °С
USD 386.44 EUR 425.01
RUB 6.07 CNY 54.40
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Глава Сената провела встречу с председателем Федерального национального совета ОАЭ

24 Сентября 2019 21:42
Поделиться:
Глава Сената провела встречу с председателем Федерального национального совета ОАЭ

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Глава Сената Дарига Назарбаева встретилась с председателем Федерального национального совета Объединённых Арабских Эмиратов Амаль Аль-Кубейси. Был обсужден широкий комплекс вопросов, касающихся двусторонних отношений и современной повестки международных отношений, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Сената Парламента РК.

Новости по теме

Дарига Назарбаева встретилась с главами парламентов Кыргызстана, Беларуси, Омана, Катара и Турции
Нурлан Нигматулин: Мы все осознали важность диалога парламентской дипломатии Где пройдет V совещание спикеров парламентов стран Евразии в 2020 году Итоговый документ IV совещания спикеров парламентов стран Евразии приняли в Нур-Султане

Стороны отметили значительный потенциал развития казахстанско-эмиратские отношения. Среди перспективных направлений - сотрудничество и обмен опытом в сферах космоса, энергетики, в том числе возобновляемых источников энергии, продовольственной безопасности, образования, культуры, туризма.


Дарига Назарбаева особо подчеркнула прогрессивное отношение руководства ОАЭ к расширению прав и возможностей женщин, гендерному равенству и толерантности.

«Решение Президента страны шейха Халифы бен Заида Аль Нахайяна предоставить половину мест в предстоящем новом составе Федерального национального совета женщинам свидетельствует о признании их роли в обеспечении стабильного и эффективного развития государства и общества.

В Казахстане внимательно следят за опытом Вашей страны. Видение стратегии по расширению участия женщин в политике и государственном управлении Лидером нации - Первым Президентом РК Нурсултаном Назарбаевым во многом совпадает со взглядами руководства ОАЭ», - отметила Д. Назарбаева.


В свою очередь председатель Федерального национального совета Объединённых Арабских Эмиратов, доктор Амаль Аль-Кубейси выразила благодарность Казахстану за проявленное гостеприимство, поздравила Даригу Назарбаеву с назначением спикером Сената.


«Искренне обрадовалась, когда узнала о Вашем назначении. Вы являетесь образцом для многих женщин не только в странах Азии, но и во всем мире. Уверена, Ваши идеи, Ваш опыт послужат во благо народа Казахстана», - сказала Амаль Аль-Кубейси.

25 сентября 2019 года с Байконура в космос впервые отправится астронавт от ОАЭ. Амаль Аль-Кубейси подчеркнула, что это историческое событие станет важным этапом в развитии отношений между двумя странами.

Также стороны высказались по актуальным проблемам международных отношений. Дарига Назарбаева и Амаль Аль-Кубейси считают, что решение многих конфликтов в мире, в том числе и на Ближнем Востоке, возможно только на основе политического диалога.

Амаль Аль-Кубейси особо подчеркнула важность усилий политиков и представителей религий в совместном поиске путей противодействия. терроризму и экстремизму.

«Благодарю Казахстан и Первого Президента Нурсултана Назарбаева за инициативы, направленные на борьбу с распространением терроризма и экстремизма. Мы высоко ценим усилия Президента Касым-Жомарта Токаева в этом направлении и поддерживаем все ваши инициативы», - сказала Председатель Федерального национального совета Объединённых Арабских Эмиратов Амаль Аль-Кубейси.



Подписывайтесь на наш канал:

Ключевые слова: Сенат,
Поделиться:
Загрузка...
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Загрузка...
Сотрудники онлайн
Редактор
Гульмира Байзакова
Гульмира Байзакова
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Тасмаганбетова Гульжан
Тасмаганбетова Гульжан
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Багдат Хасенова
Багдат Хасенова
954-047
rusred@inform.kz

Архив