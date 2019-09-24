Глава Сената провела встречу с председателем Федерального национального совета ОАЭ

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Глава Сената Дарига Назарбаева встретилась с председателем Федерального национального совета Объединённых Арабских Эмиратов Амаль Аль-Кубейси. Был обсужден широкий комплекс вопросов, касающихся двусторонних отношений и современной повестки международных отношений, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Сената Парламента РК.

Стороны отметили значительный потенциал развития казахстанско-эмиратские отношения. Среди перспективных направлений - сотрудничество и обмен опытом в сферах космоса, энергетики, в том числе возобновляемых источников энергии, продовольственной безопасности, образования, культуры, туризма.





Дарига Назарбаева особо подчеркнула прогрессивное отношение руководства ОАЭ к расширению прав и возможностей женщин, гендерному равенству и толерантности.

«Решение Президента страны шейха Халифы бен Заида Аль Нахайяна предоставить половину мест в предстоящем новом составе Федерального национального совета женщинам свидетельствует о признании их роли в обеспечении стабильного и эффективного развития государства и общества.

В Казахстане внимательно следят за опытом Вашей страны. Видение стратегии по расширению участия женщин в политике и государственном управлении Лидером нации - Первым Президентом РК Нурсултаном Назарбаевым во многом совпадает со взглядами руководства ОАЭ», - отметила Д. Назарбаева.





В свою очередь председатель Федерального национального совета Объединённых Арабских Эмиратов, доктор Амаль Аль-Кубейси выразила благодарность Казахстану за проявленное гостеприимство, поздравила Даригу Назарбаеву с назначением спикером Сената.





«Искренне обрадовалась, когда узнала о Вашем назначении. Вы являетесь образцом для многих женщин не только в странах Азии, но и во всем мире. Уверена, Ваши идеи, Ваш опыт послужат во благо народа Казахстана», - сказала Амаль Аль-Кубейси.

25 сентября 2019 года с Байконура в космос впервые отправится астронавт от ОАЭ. Амаль Аль-Кубейси подчеркнула, что это историческое событие станет важным этапом в развитии отношений между двумя странами.

Также стороны высказались по актуальным проблемам международных отношений. Дарига Назарбаева и Амаль Аль-Кубейси считают, что решение многих конфликтов в мире, в том числе и на Ближнем Востоке, возможно только на основе политического диалога.

Амаль Аль-Кубейси особо подчеркнула важность усилий политиков и представителей религий в совместном поиске путей противодействия. терроризму и экстремизму.

«Благодарю Казахстан и Первого Президента Нурсултана Назарбаева за инициативы, направленные на борьбу с распространением терроризма и экстремизма. Мы высоко ценим усилия Президента Касым-Жомарта Токаева в этом направлении и поддерживаем все ваши инициативы», - сказала Председатель Федерального национального совета Объединённых Арабских Эмиратов Амаль Аль-Кубейси.



